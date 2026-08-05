プロ野球沢村賞とは？基準や条件を解説

NPBにおいて、シーズン最も活躍した完投型先発投手を表彰する沢村栄治賞(沢村賞)。

本記事では、沢村賞の基準と条件を紹介していく。

沢村賞｜基準・条件

沢村賞はプロ野球黎明期において豪速球投手として名を馳せた沢村栄治の栄誉と功績を称えて制定され、1947年から表彰がスタート。NPBにおいてシーズンで最も活躍した投手に贈られ、投手にとっては最高の栄誉とも言われる賞だ。

MLBのサイ・ヤング賞とは異なり、先発完投型の投手を表彰対象としている。選出方法も記者投票のサイ・ヤング賞と異なり、「沢村賞選考委員会」によって表彰選手が選ばれる。

全てを達成する必要はないものの、成績による選考基準も明確に設定されている。

したがって選考基準を満たす選手がいない場合は、該当者なしのシーズンもある。

選考基準

全ての基準を達成することが沢村賞の受賞条件ではないが、以下の7つの数値が選考基準として設けられている。

なお近年の投手分業制の浸透により、2026シーズンから完投数と投球回数の基準が緩和された。

登板試合数：25試合以上

完投試合数：8試合以上（※従来の10試合以上から緩和）

勝利数：15勝以上

勝率: 6割以上

投球回数：180イニング以上（※従来の200イニング以上から緩和）

奪三振数：150個以上

防御率：2.50以下

補足として、クオリティスタート(QS／7回自責点3以下)率も参考にされる。

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