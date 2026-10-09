クライマックスシリーズの地上波中継・TVer配信はある？どこで見られる？

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

本記事では、クライマックスシリーズ2026の地上波テレビ中継、TVer配信の有無、視聴方法を紹介する。

クライマックスシリーズ2026の地上波テレビ中継はある？

プロ野球クライマックスシリーズ2026は、セ・リーグ、パ・リーグともに一部試合が地上波テレビで生中継される予定だ。

セ・リーグのファーストステージ「巨人対DeNA」は、第1戦と第3戦を日本テレビ系列、第2戦をNHK総合で全国生中継予定。パ・リーグの「西武対日本ハム」は、埼玉や北海道の地域放送局で地上波中継が予定されている。

開幕前の時点で判明している地上波テレビ放送予定は以下の通り。

日程 対戦カード 地上波テレビ放送 10/10(土) 14:00 巨人 vs DeNA（第1戦） 日本テレビ系列（全国） 10/10(土) 14:00 西武 vs 日本ハム（第1戦） 札幌テレビ、テレビ埼玉 10/11(日) 14:00 巨人 vs DeNA（第2戦） NHK総合（全国） 10/11(日) 14:00 西武 vs 日本ハム（第2戦） HBC、テレビ埼玉 10/12(月・祝) 14:00 巨人 vs DeNA（第3戦） 日本テレビ系列（全国） 10/12(月・祝) 14:00 西武 vs 日本ハム（第3戦） HTB

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

※放送予定は変更となる場合がある。

クライマックスシリーズ2026のTVer配信はある？

プロ野球クライマックスシリーズ2026は、セ・リーグのファーストステージ「巨人対DeNA」の全3試合が『TVer』で無料ライブ配信される。TVerでは、地上波中継がない第2戦を含め、プレーボールから試合終了まで無料で視聴可能だ。

パ・リーグの試合やファイナルステージについては、現時点でTVerでのライブ配信は確認できていない。

なお、TVerのテレビアプリでは視聴できないため、スマートフォンやパソコンなどを利用する必要がある。

クライマックスシリーズ2026の中継局一覧

プロ野球クライマックスシリーズ2026は、地上波テレビ放送のほか、衛星放送「スカパー！プロ野球セット」やネット配信サービス「DAZN」などで視聴できる。

DAZNとスカパー！プロ野球セットでは、セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ全試合を中継予定。その他の中継局やネット配信サービスは、対戦カードやステージによって異なる。

開幕前時点で発表されている主な中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継試合 DAZN ネット クライマックスシリーズ全試合 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 クライマックスシリーズ全試合 日テレジータス 衛星放送 巨人対DeNA 全試合 Hulu ネット 巨人対DeNA 全試合 GIANTS TV ネット 巨人対DeNA 全試合 TVer ネット 巨人対DeNA 全試合 日本テレビ系列 地上波 巨人対DeNA 第1戦・第3戦 NHK総合 地上波 巨人対DeNA 第2戦 BS日テレ 衛星放送 巨人対DeNA 第1戦 フジテレビTWO 衛星放送 西武対日本ハム 全試合 フジテレビTWOsmart ネット 西武対日本ハム 全試合 パ・リーグTV ネット パ・リーグCS全試合 ベースボールLIVE ネット パ・リーグCS全試合 Rakuten TV ネット パ・リーグCS全試合 NHK BS 衛星放送 パ・リーグの一部試合 スカイA 衛星放送 セ・リーグ ファイナル第1・4・5戦 GAORA 衛星放送 セ・リーグ ファイナル第2・3・6戦 スポーツライブ＋ 衛星放送 パ・リーグ ファイナル全試合

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK