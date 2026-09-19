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プレミアリーグ
team-logoノッティンガム・フォレスト
City Ground, Nottingham
team-logoコヴェントリー・シティ
ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリーはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリー・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜坂元達裕所属！プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト 対 コヴェントリー・シティ
ノッティンガム・フォレスト
コヴェントリー・シティ
坂元達裕

【坂元達裕所属】2026-27プレミアリーグ第5節、ノッティンガム・フォレスト対コヴェントリー・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月20日(日)に開催。ノッティンガム・フォレストと、坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティが対戦する。

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本記事では、ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリー・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリーの試合日程・キックオフ時間

ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリー・シティは、日本時間2026年9月20日(日)にノッティンガム・フォレストのホーム、シティ・グラウンドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月20日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ノッティンガム・フォレスト vs コヴェントリー・シティ
  • 会場：シティ・グラウンド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリーのテレビ放送・ネット配信予定



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ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリーのU-NEXT視聴方法

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2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ノッティンガム・フォレストvsコヴェントリーの予想スタメンは？

ノッティンガム・フォレスト vs コヴェントリー・シティ 予想スタメン

3-4-2-1
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
フォーメーション
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
3-4-3
マッツ・セルスマッツ・セルスウスマン・ディオマンデウスマン・ディオマンデムリージョムリージョオラ・アイナオラ・アイナジェームズ・マカティージェームズ・マカティーザヴェル・シュラーガーザヴェル・シュラーガーダニエル・ムニョスダニエル・ムニョスネコ・ウィリアムズネコ・ウィリアムズダン・エンドイェダン・エンドイェモーガン・ギブス＝ホワイトモーガン・ギブス＝ホワイトルイス・デラップルイス・デラップカール・ラッシュワースカール・ラッシュワースボビー・トーマスボビー・トーマスイーサン・ピノックイーサン・ピノックteam-logoステファン・ムフニミラン・ファン・エワイクミラン・ファン・エワイクジェイ・ダシルバジェイ・ダシルバマット・グライムスマット・グライムスフランク・オニエカフランク・オニエカエフロン・メイソン＝クラークエフロン・メイソン＝クラークジャック・ルドニジャック・ルドニエリス・シムズエリス・シムズ
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
3-4-2-1
ノッティンガム・フォレスト

先発メンバー

コヴェントリー・シティ

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー
  • フランク・ バニャック

成績

NFO

NFO - 直近成績

LEE
0-1
LEE
0-2
LIV
2-2
TOT
0-0
AVL
1-2
得点（失点）
4/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
COV

COV - 直近成績

PLY
2-4
HUL
0-1
MCI
1-0
BHA
0-5
AVL
1-3
得点（失点）
5/12
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ノッティンガム・フォレストドローコヴェントリー・シティ
3
0
2
クラブ 親善試合
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
3
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
EFL チャンピオンシップ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
2
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
0
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
2
終了
EFL チャンピオンシップ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
2
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
8得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
ブレントフォードブレントフォードBRE
5230104+69
4
リーズリーズLEE
422073+48
5
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
6
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
7
チェルシーチェルシーCHE
52121012-27
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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