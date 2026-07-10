NOSは、ピエール・ファン・ホイドンクの物議を醸す発言に明快な言葉で反応した。

NOSは、ピエール・ファン・ホイドンク氏の発言の一部に公に反応した。同氏はサリナ・ウィーグマン氏を代表監督として適任ではないと述べ、波紋を呼んだ。

「彼女は男子サッカーの最高レベルを経験していない。ヴィーグマンの話題になると、誰もが『女性が代表監督になれるのか』と言い訳を並べる」と、この元ストライカーはNOSで語った。「私にはそんな言い訳は通用しない。答えは『ノー』だ。」

さらに彼は「現在、代表には多様なバックグラウンドを持つ若手がおり、女性を男性と同等と見なさない文化で育った選手もいる」と指摘した。

発言は大きな議論を呼んだ。それでもNOSは、同元代表を支持する立場を示した。同局はNU.nlに「多様な意見が出ることは健全だ」と述べている。

NOSは「ピエールは番組で自身の意見を述べただけ。彼はサッカー界で広く共有される見解だと考えている」と説明した。

期待外れに終わったW杯を受け、KNVBは新代表監督の選任を迫られている。本大会でオランダ代表を率いたロナルド・クーマン氏は代表監督を退任すると発表した。

後任候補にはアルネ・スロット、エリック・テン・ハグ、ピーター・ボス、マイケル・ライツィガーらの名前が挙がっているが、協会は現時点でどの候補とも正式に接触していない。