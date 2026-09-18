アルノ・フェルミューレンは、今年9月1日をもって正式に引退した。NOSで23年間にわたり、実況や解説などを務めてきた66歳のアルクマール出身者は、一区切りと判断した。 Voetbal International のインタビューで、フェルミューレンは新世代の実況アナウンサーについて抱く懸念などを明かしている。

フェルミューレンは実況として、国内外の数え切れないほどのスタジアムを訪れてきた。昨夏にはワールドカップにも実際に足を運び、とりわけ今や古典的な一戦となったアルゼンチン対カーボベルデの試合でも実況を担当した。

現在では、実況アナウンサーが実際にスタジアムにいることはもはや当然ではない。フェルミューレンはそこに大きな疑問を投げかけ、『物置部屋』にいる実況では、スタジアムにいる時と同じレベルには決して達せないと主張している。

「若い実況アナウンサーたちのことが心配だ」と、フェルミューレンはVIの取材で語った。「モニターの前ですべてをこなすことはできる。気づかない人もいるだろう。でも、NOSで非常に重要な位置を占める文脈づけは完全に失われてしまう。単純にその場にいないのだから、試合以外のことについて語れることが何もない」

「しかも、その一方でポッドキャストには出演しなければならない。そこには矛盾がある。さらに言えば、実況はスタジアムの雰囲気に引き込まれることがある。そうなれば最高の自分を出せて、9点の出来になる。ああいう小部屋では、せいぜい7点までだ。試合までの入り方が違う。なぜなら、その日の集中は別のことに向いてしまうからだ」

「全体像をつかめないし、ボールのないところで何が起きているのかも見えない。私が心配しているのは、若い世代の実況アナウンサーが、埃っぽい小部屋しか目にせず、何も経験しなくなってしまうことだ」とフェルミューレンは語り、その例としてZiggo Sportを挙げた。同局はチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグなどの放映権を保有している。

「Ziggoはチャンピオンズリーグの放映権に大金を払っているのに、実況はヒルフェルスムに置いたままだ。私には本当にまったく理解できない」とフェルミューレンは締めくくった。フリーランスとして実況に復帰する可能性については否定していない。「そうは思わないが、完全に否定するつもりもない。絶対にないとは言わないことだ」