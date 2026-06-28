NOSの解説者がクリスティアーノ・ロナウドについて放った「とんでもない」発言に、視聴者が激怒。

ポルトガル対コロンビアのワールドカップ・グループリーグ中継で、NOS解説のアルマン・アヴサログル氏が開始早々にクリスティアーノ・ロナウドを批判。SNSには抗議が殺到した。

マイアミで行われたグループKの試合で、首位コロンビアを阻止するには勝利が必要なポルトガル。ロナウドがピッチに立つ前から、アヴサログル氏は「ポルトガルは才能溢れ、優勝候補だが…」とキャプテンに言及。『ロナウドのような問題をどう解決するか？』」とアヴサログルは語った。

「ロナウドは時に解決策の一部になるが、むしろ問題そのものであることの方が多い。キャリア晩年の今、彼の存在がポルトガルのより良いプレーの妨げになっていないだろうか？本人に聞けば否定するだろう」と解説者は語った。

さらに彼は「ポルトガルの動きは少ない。走り込みが必要だが、ロナウドにはもう走り続ける体力がない。動きが止まりすぎている」と続けた。

これらの発言にXでは怒りの声が殺到。多くの視聴者が「偏向している」「ロナウド嫌いすぎる」と批判した。

あるユーザーは「この解説者はロナウドが嫌いだとしか思えない。もう実況をさせるな」と投稿。別の視聴者は「コロンビア対ポルトガル戦のNOS解説はひどい。公平さを学んでほしい。15分も侮辱されるのは不要だ。ただ解説を楽しみたい」と反応した。

別の投稿者も「試合開始から15分も経っていないのに、解説者がロナウドを批判し続けて笑える。自分の意見を絶えず言うのは不快だし、もう少し敬意を示してほしい」と書き込んだ。

別のユーザーは「ポルトガル対コロンビア戦でチャンネルを変えた。解説者がロナウドを憎しみに満ちた目で見ていた。これほど恥ずべき発言があるだろうか」と語った。

ケニー・ロマー氏も「メッシ好きは分かるが、毎回ロナウドをこき下ろすのはうんざり」と批判した。 別のユーザーは「NOSレポーターのロナウドとポルトガルへの発言はひどい。引退すべきだ」と投稿。さらに「解説者のロナウドへの憎悪は不快なレベル」との声も。