NOSの解説者がクリスティアーノ・ロナウドについて不適切な発言をし、視聴者が激怒。

ポルトガル対コロンビアのワールドカップ・グループリーグを中継したNOSは、開始直後から物議を醸した。解説のアヴサログル氏が早々にロナウドを批判し、SNSには抗議が殺到。視聴者は彼の私見が露骨だと感じている。

マイアミで行われたグループKの試合で、首位コロンビアを阻止するにはポルトガルに勝利以外の選択肢はなかった。ロナウドがピッチに立つ前から、アヴサログルはキャプテンについて「才能溢れるポルトガルは優勝候補だが、問題はロナウドだ」と語った。『ロナウドのような問題をどう解決するか？』」とアヴサログルは語った。

「ロナウドは解決策になることもあれば、むしろ問題になることの方が多い。キャリア晩年の今、彼の存在がポルトガルの良いプレーの妨げになっていないか？本人に聞けば否定するだろう」と解説者は語った。

さらに直後、「ポルトガルの動きは少ない。走り込みが必要だが、絶妙なタイミングでプレーするロナウドにはもう走れない。動きが止まりすぎている」と重ねた。

これらの発言にXでは「偏っている」「ロナウド嫌い」との批判が相次いだ。

あるユーザーは「この解説者はロナウドが嫌いだとしか思えない。もう実況させないでほしい」と投稿した。別の視聴者は「コロンビア対ポルトガル戦のNOS解説はひどい。公平さを学んでほしい。15分間もロナウドを侮辱するのではなく、ただ解説を楽しみたい」と反応した。

別のユーザーも「試合開始から15分も経っていないのに、解説者がロナウドを批判し続けていて笑える。自分の意見を言い続けるのは不快だし、もう少し敬意を示すべきだ」と投稿した。

別のユーザーは「ポルトガル対コロンビア戦でチャンネルを変えた。解説者がロナウドを執拗に批判し、恥ずかしい」と投稿した。

ケニー・ロマー氏も「メッシ好きの解説者が毎回ロナウドをこき下ろすのはうんざりだ」と批判した。 別のユーザーは「NOSレポーターのロナウドとポルトガルに関する発言はくだらなく、引退すべき」と投稿。さらに「解説者のロナウドへの憎悪は不快なレベル」との声も。

試合自体は接戦だったが、前半を通じて批判は増え続けた。NOS解説者がポルトガル代表でのロナウドの役割を分析する中、多くの視聴者は「分析」と「批判」の境界線を越えたと感じていた。 Xでも「必要以上に否定的で中立ではない」との声が目立った。