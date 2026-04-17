NOSのアルノ・フェルメールンの給与が公に：「とんでもない金額だ！」

ティナ・ナイカンプ氏は、NOSが「解説部長」を募集している求人広告を見て驚いた。SBS6元局長は、特に給与額について「異常に高い」と語っている。

NOSスポーツは解説者21名を統括するリーダーを募集しており、週36時間のフルタイム勤務で指導的役割を担うことを求めている。

「スポーツと解説を愛し、人を結ぶリーダーか。ダイナミックな環境で解説者を鼓舞し、指導し、方向を示せるか。そんなあなたを待っている」と求人にはあり、労働協約に基づく最高月給は7491ユーロだ。

彼女はインスタグラム・ストーリーズで「NOSのバブル」と指摘。「解説者のチーフ… それが仕事だなんて！狂ってる！一日中何をするの？もしNOSがエールディヴィジのハイライト放送を失ったらどうするの？」なお、「Vriendenloterijエールディヴィジ」のハイライトは少なくとも2026/27シーズンまではNOSで放送される予定だ。

提示された給与も「異常なほど高い」と批判している。

現職のアルノ・フェルメールンは今年早期退職するため、後任者を募集している。

フェルメーレンは日曜に『Studio Voetbal』に出演中だが、同番組は今シーズンで終了する。