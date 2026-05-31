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DAZNはW杯を全試合ライブ配信！7月20日まで限定で視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月2日】ノルウェーvsスウェーデンのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

親善試合
ノルウェー 対 スウェーデン
ノルウェー
スウェーデン

日本時間2026年6月2日(火)に開催されるサッカー国際親善試合のノルウェー対スウェーデンはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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日本時間2026年6月2日(火)に行われるサッカー国際親善試合で、ノルウェー代表とスウェーデン代表が対戦する。

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本記事では、ノルウェーvsスウェーデンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ノルウェーvsスウェーデン｜試合日程・キックオフ時間

ノルウェーvsスウェーデンは、日本時間6月2日(火)にウレヴォール・スタディオンで開催される。

  • 大会：サッカー国際親善試合
  • 日時：2026年6月2日(火)2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ノルウェー vs スウェーデン
  • 会場：ウレヴォール・スタディオン（ノルウェー）

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ノルウェーvsスウェーデン｜テレビ放送・ネット配信予定

サッカー国際親善試合のノルウェーvsスウェーデンは、日本国内で『DAZN』が独占ライブ配信を行う。

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ノルウェーvsスウェーデンのおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ノルウェーvsスウェーデン チーム情報

ノルウェー vs スウェーデン 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ストーレ・ソルバッケン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グレアム・ポッター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NOR
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SWE
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

NOR

直近の 5 試合

SWE

2

勝利

3

引分け

0

勝利

10

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5