「のん自由（10）ツアー2026」東京公演はどこで見られる？配信視聴方法

のんのライブ「のん自由（10）ツアー2026」東京公演がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「のん自由（10）ツアー2026」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

のんとは？

兵庫県出身ののんは、2006年にモデルとしてデビュー。2013年にNHK連続テレビ小説『あまちゃん』のヒロインを演じて一躍脚光を浴び、翌年公開の映画『ホットロード』で第38回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2016年に能年玲奈から「のん」へ改名したのちも、アニメーション映画『この世界の片隅に』で主人公・すずの声を務めたほか、脚本・監督・主演を兼ねた映画『Ribbon』で第46回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞するなど、俳優、映画製作、音楽、アートと幅広い分野で活躍している。

「のん自由（10）ツアー2026」｜概要

活動10周年とデビュー20周年を記念したアニバーサリープロジェクト「のん10≧20」の一環として開催されるのが「のん自由（10）ツアー2026」。11月1日（日）にZepp Shinjukuで開催される東京公演を独占生配信される。

日程・放送予定

ライブ配信：11月1日（日）17:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第 ～11月15日（日）23:59まで

配信公演：11月1日（日） 東京・Zepp Shinjuku 公演

ゲスト出演：ユウ（チリヌルヲワカ）、ノマアキコ

「のん自由（10）ツアー2026 東京公演」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「のん自由（10）ツアー2026 東京公演」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題配信で視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。