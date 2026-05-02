WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、5月2日(土)に行われる。
本記事では、井上拓真vs井岡一翔のライブ配信方法を紹介する。
井上拓真vs井岡一翔の開催日・会場
井上拓真vs井岡一翔は、5月2日(土)に行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の中で開催される。大会は東京ドームで実施され、井上尚弥vs中谷潤人など全7試合が予定。井上拓真vs井岡一翔は5試合目に行われる。第1試合は15:00から開催予定だ。
大会の全対戦カードは以下の通り。
|試合順
|階級・タイトル
|対戦カード
|第7試合
(ファイナル)
|WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級
タイトルマッチ 12R
|井上尚弥(大橋)
vs
中谷潤人(MT)
|第6試合
(セミ)
|スーパーバンタム級 8R
|武居由樹(大橋)
vs
ワン・デカン(中国)
|第5試合
(セミセミ)
|WBC世界バンタム級
タイトルマッチ 12R
|井上拓真(大橋)
vs
井岡一翔(志成)
|第4試合
|OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ 10R
|田中空(大橋)
vs
佐々木尽(八王子中屋)
|第3試合
|フェザー級 10R
|阿部麗也(KG大和)
vs
下町俊貴(グリーンツダ)
|第2試合
|OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級タイトルマッチ 10R
|ユン・ドクノ(韓国)
vs
森脇唯人(ワールド)
|第1試合
|WBOアジアパシフィックフライ級
タイトルマッチ 10R
|富岡浩介(REBOOT)
vs
田中将吾(大橋)
※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。
井上拓真vs井岡一翔は地上波放送なし！Leminoライブ配信は？
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、地上波テレビおよび衛星放送による中継は行われない。ライブ視聴手段はネット配信に限られる。
大会は、7試合すべてをネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。
PPV価格は『Lemino』および各プレイガイドで共通。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。
|大会
|開始日時
|PPV価格(税込)
|見逃し配信
|販売場所
|NTTドコモpresents Lemino BOXING
ダブル世界タイトルマッチ
井上尚弥vs中谷潤人
|2026/5/2(土)
15:00
事前販売6,050円
当日販売7,150円
|2026/5/31(日)23:59まで
|・Lemino
・イープラス
・ローソンチケット
・チケットぴあ
・WOWOW百貨店
・DAZN
※Leminoアプリから購入の場合は7,590円(税込・アプリ手数料込)。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。
※DAZNはDAZN有料会員専用ページ・プレイヤー上で購入・視聴・
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。
井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法
Lemino
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- 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。