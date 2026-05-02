WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔のライブ配信方法を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔の開催日・会場

井上拓真vs井岡一翔は、5月2日(土)に行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の中で開催される。大会は東京ドームで実施され、井上尚弥vs中谷潤人など全7試合が予定。井上拓真vs井岡一翔は5試合目に行われる。第1試合は15:00から開催予定だ。

大会の全対戦カードは以下の通り。

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第7試合

(ファイナル) WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級

タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋)

vs

中谷潤人(MT) 第6試合

(セミ) スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋)

vs

ワン・デカン(中国) 第5試合

(セミセミ) WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋)

vs

井岡一翔(志成) 第4試合 OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 10R 田中空(大橋)

vs

佐々木尽(八王子中屋) 第3試合 フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和)

vs

下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合 OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国)

vs

森脇唯人(ワールド) 第1試合 WBOアジアパシフィックフライ級

タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT)

vs

田中将吾(大橋)

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上拓真vs井岡一翔は地上波放送なし！Leminoライブ配信は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、地上波テレビおよび衛星放送による中継は行われない。ライブ視聴手段はネット配信に限られる。

大会は、7試合すべてをネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。

PPV価格は『Lemino』および各プレイガイドで共通。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。

大会 開始日時 PPV価格(税込) 見逃し配信 販売場所 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土)

15:00 事前販売6,050円

[2026/5/1(金)23:59まで] 当日販売7,150円

[2026/5/10(日)23:59まで] 2026/5/31(日)23:59まで ・Lemino

・イープラス

・ローソンチケット

・チケットぴあ

・WOWOW百貨店

・DAZN

※Leminoアプリから購入の場合は7,590円(税込・アプリ手数料込)。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。

※DAZNはDAZN有料会員専用ページ・プレイヤー上で購入・視聴・

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

Lemino

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井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。