No era penal。わずか3語に刻まれた傷は、12年にわたってメキシコサッカー界に残っている。『MUNDIAL』誌とSad Boyz Clothingは、メキシコ代表にとって最も悪名高いワールドカップでの悲劇を限定アイテムにした。同時に公開されたMUNDIAL Filmsの新作ドキュメンタリーは、メキシコのサッカー文化に宿る魂、痛み、誇りを探る。

MUNDIALとSad Boyzによる限定コラボNo Era Penal Tシャツは、MUNDIAL Magazineの公式グッズストアで販売中だ。メキシコが2014年ワールドカップでオランダと対戦した、忘れられない一戦の記念日に合わせたアイテムとなっている。

サッカーには敗戦があり、国全体に傷を残す敗戦もある。メキシコにとって、2014年ワールドカップのオランダとのラウンド16ほど深い傷は多くない。メキシコ代表は歴史的な勝利まであと数分に迫っていたが、ウェスレイ・スナイデルの同点弾と、アディショナルタイムにアルイェン・ロッベンが得た判定の分かれるPKが、すべてを変えた。

GOAL

クラース＝ヤン・フンテラールが決めた。メキシコは大会を去った。そして、ある言葉がサッカー史に刻まれた。No era penal。「PKではなかった」

12年後、その言葉は一つの判定への不満を超えた。メキシコサッカー界の集合的な記憶の一部となり、メキシコ代表を応援する何世代ものサポーターを特徴づける悲しみ、不屈の精神、揺るぎない情熱を象徴している。叫ばれ、冗談にされ、議論され、悼まれる言葉だ。抗議であり、オチであり、アイデンティティでもある。

MUNDIALは、ジュニア・Hが設立したファッションブランド、Sad Boyz Clothingと提携。「痛みを誇りとして身にまとう人たちへ」を掲げた記念Tシャツを通じ、現代のメキシコサッカーを象徴する文化的な出来事の一つを振り返る。

黒いTシャツはゴシック調の図像とメキシコのサッカー文化を思わせるデザインを融合させ、この競技で最も感情を揺さぶる記憶の一つを、身に着けられる追悼の品へと変えている。前面には骸骨の図柄とともにNo Era Penalの文字、そしてメキシコの準々決勝進出の夢が絶たれた日を示す6.29.14の日付が入る。背面には、ゴシック体で「En memoria del día más triste, México v Holanda.」と記されている。

悲しみをストリートウェアにした一着だ。

この限定アイテムと同時に公開されたのが、No Era Penalと題したMUNDIAL Filmsの新作短編ドキュメンタリーだ。監督を務めたのは、BAFTAとスポーツ・エミー賞の受賞歴を持つ映画監督グラント・ベスト。作品は判定を単に蒸し返すのではなく、あの午後の出来事が試合終了後も人々の心に残り、メキシコのサッカーにおけるアイデンティティの一部となった過程を探る。

ドキュメンタリーには、メキシコ代表FWラウール・ヒメネス、元メキシコ代表監督のミゲル・エレーラ、WWE殿堂入りを果たしたサッカーファンのレイ・ミステリオ、Sad Boyz共同創設者のアレックス・エスキベル、ラテン系スポーツコメンテーターのアラナ・メラスが登場。サッカー、文化、ファッション、ファンそれぞれの視点から、今もメキシコサッカー界の集合的な記憶を形づくる瞬間を振り返る。

作品はメキシコの2026年ワールドカップでの戦いを軸に制作され、新たに改修されたエスタディオ・アステカの外でのファンへのインタビューも収めている。同スタジアムはサッカー界を代表する舞台の一つであり、ペレとディエゴ・マラドーナの両者がワールドカップ優勝を果たした唯一のスタジアムだ。

その舞台には意味がある。メキシコにはワールドカップの歴史があるだけではない。その歩みに深く根ざしている。1970年と1986年に大会を開催し、どちらの大会もワールドカップをめぐる物語を形づくった。しかし、近年のメキシコ代表のワールドカップでの戦いは、あまりにも頻繁に同じ場所、つまり4試合目で終わってきた。

1986年の自国開催大会で準々決勝に進出して以来、メキシコは決勝トーナメントで繰り返し敗退してきた。No Era Penalは、そうした悔しさを象徴する言葉となった。希望とアイデンティティ、そして悲しみが一度に押し寄せた瞬間を表している。

作品と限定アイテムの核心には、その葛藤がある。No Era Penalは過去を振り返るだけのものではない。ファンが痛みを抱え続け、それをアイデンティティに変え、いつかは手放せるかもしれない。その過程を描いている。

No Era Penalは現在、MUNDIALの各デジタルプラットフォームで視聴できる。また、2026年ワールドカップ期間中には、ブルックリンのインダストリー・シティで開かれたFootballcoの2週間にわたるサッカーと文化の祭典「House of GOAL」でも上映された。