「No era penal（ペナルティじゃなかった）」：メキシコサッカー史上で最も悲しい一日を振り返る新ドキュメンタリー公開に合わせ、MUNDIALとSad Boyzが限定Tシャツを発売。

「ノー・エラ・ペナル」。3つの言葉が生んだ傷は、12年経った今もメキシコサッカー界のトラウマだ。今回、『MUNDIAL Magazine』と「Sad Boyz Clothing」は、エル・トリ（メキシコ代表）にとって最も悪名高いワールドカップでの悲劇を限定アイテムとして商品化し、メキシコサッカー文化の魂、痛み、誇りを探求する『MUNDIAL Films』の新作ドキュメンタリーと共にリリースした。

『MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal』限定TシャツはMUNDIAL Magazine Merch Storeで販売中。これは2014年W杯オランダ戦という、メキシコにとって忘れられない一戦を記念して制作された。

サッカーの敗戦にはさまざまな形があるが、国を揺るがす傷になるものもある。メキシコにとって、2014年ワールドカップのベスト16でオランダと対戦した試合ほど深い傷を残したものはほとんどない。当時、「エル・トリ」は歴史的な勝利まであと数分というところまで迫っていた。しかしウェスレイ・スナイデルの同点弾と、アリエン・ロッベンのアディショナルタイムのPKがすべてを変えてしまった。





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クラース＝ヤン・フンテラールが決勝点を入れ、メキシコは帰国した。そして「No era penal（あれはPKじゃなかった）」というフレーズがサッカー史に刻まれた。

12年が過ぎ、この言葉は判定への不満を超え、失意と不屈の精神、そして何世代ものエル・トリ・サポーターの情熱を象徴する集合的記憶となった。叫ばれ、冗談になり、議論され、嘆かれる。それは抗議であり、オチであり、アイデンティティだ。

今回『MUNDIAL』は、ジュニア・Hが手掛けるファッションブランド「Sad Boyz Clothing」とタッグを組み、「痛みを誇りとして身にまとう者たちへ」をスローガンに記念Tシャツを制作。現代メキシコサッカーを象徴する文化的瞬間を再考する。

黒地のボディにはゴシック調のグラフィックとメキシコサッカー文化のモチーフが融合し、サッカー史に残る感情的な記憶を身にまとうオマージュへと昇華している。 前面には骸骨と「No Era Penal」、日付「6.29.14」を配置し、ベスト8の夢が砕かれた瞬間を刻む。背面には「En memoria del día más triste, México v Holanda（最も悲しい日の追悼に、メキシコ対オランダ）」とゴシック体で記した。

悲しみをストリートウェアへと昇華させた。

発売に合わせ、BAFTAとスポーツ・エミー賞受賞監督グラント・ベストが手掛けるMUNDIAL Films短編ドキュメンタリー『No Era Penal』も公開。論争を蒸し返すのではなく、その出来事がメキシコサッカーのアイデンティティにどう刻まれたかを追う。

メキシコ代表FWラウル・ヒメネス、元エル・トリ監督ミゲル・エレーラ、WWE殿堂入り選手でサッカーファンのレイ・ミステリオ、『Sad Boyz』共同創設者アレックス・エスキベル、ラテン系スポーツコメンテーターのアラナ・メラズが登場。サッカー、文化、ファッション、ファンコミュニティの視点から、今もメキシコサッカーの記憶を形作る瞬間を振り返る。

2026年W杯出場を目指すメキシコの現状を背景に、新しく改修されたエスタディオ・アステカ前でのファンインタビューも収録。同スタジアムは、ペレとマラドーナがW杯で優勝した唯一の聖地だ。









この舞台設定は重要だ。メキシコには単にW杯の歴史があるだけではない。W杯のルーツがあるのだ。同国は1970年と1986年に大会を主催し、その両大会が大会の神話を形作る一助となった。しかし「エル・トリ」にとって、現代のW杯の物語は、あまりにも頻繁に同じ場所、すなわち4試合目で幕を閉じてきた。

1986年のベスト8以来、メキシコは毎回同じ壁にぶつかっている。 「ノー・エラ・ペナル（No Era Penal）」は、その挫折を象徴する言葉だ。信念、アイデンティティ、失意が交差した瞬間である。

『MUNDIAL』編集長のアサド・ラザはこう語る。「主流メディアは米国一色だが、私たちはワールドカップにルーツを持つメキシコの物語を伝えたい。文化と団結がカタルシスをもたらし、今大会でそれを乗り越えようとする姿に焦点を当てている」

この緊張感が映像とプロモーション動画の核にある。『No Era Penal』は過去を振り返るだけではない。ファンが痛みを抱き、アイデンティティへと変え、やがて手放す過程を描く。





2026年大会でメキシコは物語を変えるチャンスを得る。火曜日のエクアドル戦に勝てば、1986年以来のベスト8進出で40年待ち望んだカタルシスを味わえる。

その傷はまだ残っている。しかしMUNDIALとSad Boyzは、その傷を誇りを持って背負う方法を見つけた。

『No Era Penal』は現在MUNDIALのデジタルプラットフォームで視聴可能で、7月3日からブルックリンのインダストリー・シティで開催されるFootballco主催のサッカー＆文化フェスティバル「House of GOAL」でも上映される。