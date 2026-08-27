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Aoi Fujimiya

ニトリレディスゴルフトーナメント2026の結果速報・リーダーボード｜桑木志帆、菅楓華ら日本人選手の成績は？

ニトリレディスゴルフトーナメント2026の結果速報、リーダーボード。桑木志帆、菅楓華らのラウンド成績まとめ。

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本記事では、ニトリレディスゴルフトーナメントの最新結果速報をはじめ、リーダーボード、各選手のスコアや順位を随時紹介する。

ニトリレディスゴルフトーナメントの最新順位・リーダーボード

ニトリレディスゴルフトーナメント第1ラウンドを終え、内田ことこ、鈴木愛、髙久みなみ、木戸愛、池ヶ谷瑠菜、山路晶、仲村果乃、脇元華の8選手が3アンダー「69」で首位に並んでいる。

1打差の9位タイには、ささきしょうこ、福山恵梨、金田久美子、小祝さくら、桑木志帆、神谷そららが2アンダーで続いている。

最新のリーダーボードは以下の通り。

順位

選手名

スコア

R1

合計

1

内田 ことこ

JPN

-3

69

69

1

鈴木 愛

JPN

-3

69

69

1

髙久 みなみ

JPN

-3

69

69

1

木戸 愛

JPN

-3

69

69

1

池ヶ谷 瑠菜

JPN

-3

69

69

1

山路 晶

JPN

-3

69

69

1

仲村 果乃

JPN

-3

69

69

1

脇元 華

JPN

-3

69

69

9

ささき しょうこ

JPN

-2

70

70

9

福山 恵梨

JPN

-2

70

70

9

金田 久美子

JPN

-2

70

70

9

宮澤 美咲

JPN

-2

70

70

9

小祝 さくら

JPN

-2

70

70

9

泉田 琴菜

JPN

-2

70

70

9

政田 夢乃

JPN

-2

70

70

9

小林 光希

JPN

-2

70

70

9

阿部 未悠

JPN

-2

70

70

9

野澤 真央

JPN

-2

70

70

9

桑木 志帆

JPN

-2

70

70

9

吉本 ここね

JPN

-2

70

70

9

神谷 そら

JPN

-2

70

70

9

下川 めぐみ

JPN

-2

70

70

9

吉澤 柚月

JPN

-2

70

70

24

全 美貞

KOR

-1

71

71

24

髙木 優奈

JPN

-1

71

71

24

安田 祐香

JPN

-1

71

71

24

臼井 麗香

JPN

-1

71

71

24

菅 楓華

JPN

-1

71

71

24

伊藤 愛華

JPN

-1

71

71

24

沖 せいら

JPN

-1

71

71

24

P.サイパン

THA

-1

71

71

24

川﨑 春花

JPN

-1

71

71

24

倉林 紅

JPN

-1

71

71

24

蛭田 みな美

JPN

-1

71

71

24

大里 桃子

JPN

-1

71

71

24

荒木 優奈

JPN

-1

71

71

24

髙橋 彩華

JPN

-1

71

71

24

田村 萌来美

JPN

-1

71

71

39

中村 心

JPN

0

72

72

39

仲宗根 澄香

JPN

0

72

72

39

皆吉 愛寿香

JPN

0

72

72

39

鳥居 さくら

JPN

0

72

72

39

エイミー・コガ

USA

0

72

72

39

＠長澤 愛羅

JPN

0

72

72

39

吉﨑 マーナ

JPN

0

72

72

39

オ・スミン

KOR

0

72

72

39

寺岡 沙弥香

JPN

0

72

72

39

天本 ハルカ

JPN

0

72

72

39

永井 花奈

JPN

0

72

72

39

佐藤 心結

JPN

0

72

72

39

穴井 詩

JPN

0

72

72

39

渡邉 彩香

JPN

0

72

72

39

入谷 響

JPN

0

72

72

39

高橋 しずく

JPN

0

72

72

39

森井 あやめ

JPN

0

72

72

39

加藤 麗奈

JPN

0

72

72

39

小野 ひろむ

JPN

0

72

72

58

橋添 穂

JPN

+1

73

73

58

尾関 彩美悠

JPN

+1

73

73

58

都 玲華

JPN

+1

73

73

58

岡山 絵里

JPN

+1

73

73

58

髙野 愛姫

JPN

+1

73

73

58

六車 日那乃

JPN

+1

73

73

58

中澤 瑠来

JPN

+1

73

73

58

青木 瀬令奈

JPN

+1

73

73

58

金澤 志奈

JPN

+1

73

73

58

佐久間 朱莉

JPN

+1

73

73

58

吉田 鈴

JPN

+1

73

73

69

前多 愛

JPN

+2

74

74

69

堀 琴音

JPN

+2

74

74

69

後藤 あい

JPN

+2

74

74

69

サイ・ペイイン

TWN

+2

74

74

69

後藤 未有

JPN

+2

74

74

69

髙岸 鈴

JPN

+2

74

74

69

稲垣 那奈子

JPN

+2

74

74

69

山下 心暖

JPN

+2

74

74

69

武尾 咲希

JPN

+2

74

74

69

山本 景子

JPN

+2

74

74

69

吉本 ひかる

JPN

+2

74

74

69

笠 りつ子

JPN

+2

74

74

81

藤本 愛菜

JPN

+3

75

75

81

山内 日菜子

JPN

+3

75

75

81

大山 志保

JPN

+3

75

75

81

川岸 史果

JPN

+3

75

75

81

與語 優奈

JPN

+3

75

75

81

奥山 純菜

JPN

+3

75

75

81

星野 杏奈

JPN

+3

75

75

81

大久保 柚季

JPN

+3

75

75

89

三ヶ島 かな

JPN

+4

76

76

89

上久保 実咲

JPN

+4

76

76

89

テレサ・ルー

TWN

+4

76

76

89

藤田 かれん

JPN

+4

76

76

89

斉藤 愛璃

JPN

+4

76

76

89

古家 翔香

JPN

+4

76

76

95

青木 香奈子

JPN

+5

77

77

95

福田 萌維

JPN

+5

77

77

95

大出 瑞月

JPN

+5

77

77

95

山口 すず夏

JPN

+5

77

77

95

篠崎 愛

JPN

+5

77

77

95

横峯 さくら

JPN

+5

77

77

95

浜崎 未来

JPN

+5

77

77

102

神谷 桃歌

JPN

+6

78

78

102

吉川 桃

JPN

+6

78

78

102

河村 来未

JPN

+6

78

78

105

常 文恵

JPN

+7

79

79

105

山田 彩歩

JPN

+7

79

79

105

廣吉 優梨菜

JPN

+7

79

79

105

松田 鈴英

JPN

+7

79

79

105

永嶋 花音

JPN

+7

79

79

105

平塚 新夢

JPN

+7

79

79

111

権藤 可恋

JPN

+8

80

80

111

澁澤 莉絵留

JPN

+8

80

80

111

横山 珠々奈

JPN

+8

80

80

111

但馬 友

JPN

+8

80

80

115

香妻 琴乃

JPN

+9

81

81

115

宮田 成華

JPN

+9

81

81

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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