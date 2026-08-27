ニトリレディスゴルフトーナメント2026の結果速報・リーダーボード｜桑木志帆、菅楓華ら日本人選手の成績は？

JLPGAツアー「ニトリレディスゴルフトーナメント」が開催され、国内女子ゴルフのトップ選手たちが上位争いを繰り広げる
本記事では、ニトリレディスゴルフトーナメントの最新結果速報をはじめ、リーダーボード、各選手のスコアや順位を随時紹介する。
ニトリレディスゴルフトーナメントの最新順位・リーダーボード
ニトリレディスゴルフトーナメント第1ラウンドを終え、内田ことこ、鈴木愛、髙久みなみ、木戸愛、池ヶ谷瑠菜、山路晶、仲村果乃、脇元華の8選手が3アンダー「69」で首位に並んでいる。
1打差の9位タイには、ささきしょうこ、福山恵梨、金田久美子、小祝さくら、桑木志帆、神谷そららが2アンダーで続いている。
最新のリーダーボードは以下の通り。
順位
選手名
国
スコア
R1
合計
1
内田 ことこ
JPN
-3
69
69
1
鈴木 愛
JPN
-3
69
69
1
髙久 みなみ
JPN
-3
69
69
1
木戸 愛
JPN
-3
69
69
1
池ヶ谷 瑠菜
JPN
-3
69
69
1
山路 晶
JPN
-3
69
69
1
仲村 果乃
JPN
-3
69
69
1
脇元 華
JPN
-3
69
69
9
ささき しょうこ
JPN
-2
70
70
9
福山 恵梨
JPN
-2
70
70
9
金田 久美子
JPN
-2
70
70
9
宮澤 美咲
JPN
-2
70
70
9
小祝 さくら
JPN
-2
70
70
9
泉田 琴菜
JPN
-2
70
70
9
政田 夢乃
JPN
-2
70
70
9
小林 光希
JPN
-2
70
70
9
阿部 未悠
JPN
-2
70
70
9
野澤 真央
JPN
-2
70
70
9
桑木 志帆
JPN
-2
70
70
9
吉本 ここね
JPN
-2
70
70
9
神谷 そら
JPN
-2
70
70
9
下川 めぐみ
JPN
-2
70
70
9
吉澤 柚月
JPN
-2
70
70
24
全 美貞
KOR
-1
71
71
24
髙木 優奈
JPN
-1
71
71
24
安田 祐香
JPN
-1
71
71
24
臼井 麗香
JPN
-1
71
71
24
菅 楓華
JPN
-1
71
71
24
伊藤 愛華
JPN
-1
71
71
24
沖 せいら
JPN
-1
71
71
24
P.サイパン
THA
-1
71
71
24
川﨑 春花
JPN
-1
71
71
24
倉林 紅
JPN
-1
71
71
24
蛭田 みな美
JPN
-1
71
71
24
大里 桃子
JPN
-1
71
71
24
荒木 優奈
JPN
-1
71
71
24
髙橋 彩華
JPN
-1
71
71
24
田村 萌来美
JPN
-1
71
71
39
中村 心
JPN
0
72
72
39
仲宗根 澄香
JPN
0
72
72
39
皆吉 愛寿香
JPN
0
72
72
39
鳥居 さくら
JPN
0
72
72
39
エイミー・コガ
USA
0
72
72
39
＠長澤 愛羅
JPN
0
72
72
39
吉﨑 マーナ
JPN
0
72
72
39
オ・スミン
KOR
0
72
72
39
寺岡 沙弥香
JPN
0
72
72
39
天本 ハルカ
JPN
0
72
72
39
永井 花奈
JPN
0
72
72
39
佐藤 心結
JPN
0
72
72
39
穴井 詩
JPN
0
72
72
39
渡邉 彩香
JPN
0
72
72
39
入谷 響
JPN
0
72
72
39
高橋 しずく
JPN
0
72
72
39
森井 あやめ
JPN
0
72
72
39
加藤 麗奈
JPN
0
72
72
39
小野 ひろむ
JPN
0
72
72
58
橋添 穂
JPN
+1
73
73
58
尾関 彩美悠
JPN
+1
73
73
58
都 玲華
JPN
+1
73
73
58
岡山 絵里
JPN
+1
73
73
58
髙野 愛姫
JPN
+1
73
73
58
六車 日那乃
JPN
+1
73
73
58
中澤 瑠来
JPN
+1
73
73
58
青木 瀬令奈
JPN
+1
73
73
58
金澤 志奈
JPN
+1
73
73
58
佐久間 朱莉
JPN
+1
73
73
58
吉田 鈴
JPN
+1
73
73
69
前多 愛
JPN
+2
74
74
69
堀 琴音
JPN
+2
74
74
69
後藤 あい
JPN
+2
74
74
69
サイ・ペイイン
TWN
+2
74
74
69
後藤 未有
JPN
+2
74
74
69
髙岸 鈴
JPN
+2
74
74
69
稲垣 那奈子
JPN
+2
74
74
69
山下 心暖
JPN
+2
74
74
69
武尾 咲希
JPN
+2
74
74
69
山本 景子
JPN
+2
74
74
69
吉本 ひかる
JPN
+2
74
74
69
笠 りつ子
JPN
+2
74
74
81
藤本 愛菜
JPN
+3
75
75
81
山内 日菜子
JPN
+3
75
75
81
大山 志保
JPN
+3
75
75
81
川岸 史果
JPN
+3
75
75
81
與語 優奈
JPN
+3
75
75
81
奥山 純菜
JPN
+3
75
75
81
星野 杏奈
JPN
+3
75
75
81
大久保 柚季
JPN
+3
75
75
89
三ヶ島 かな
JPN
+4
76
76
89
上久保 実咲
JPN
+4
76
76
89
テレサ・ルー
TWN
+4
76
76
89
藤田 かれん
JPN
+4
76
76
89
斉藤 愛璃
JPN
+4
76
76
89
古家 翔香
JPN
+4
76
76
95
青木 香奈子
JPN
+5
77
77
95
福田 萌維
JPN
+5
77
77
95
大出 瑞月
JPN
+5
77
77
95
山口 すず夏
JPN
+5
77
77
95
篠崎 愛
JPN
+5
77
77
95
横峯 さくら
JPN
+5
77
77
95
浜崎 未来
JPN
+5
77
77
102
神谷 桃歌
JPN
+6
78
78
102
吉川 桃
JPN
+6
78
78
102
河村 来未
JPN
+6
78
78
105
常 文恵
JPN
+7
79
79
105
山田 彩歩
JPN
+7
79
79
105
廣吉 優梨菜
JPN
+7
79
79
105
松田 鈴英
JPN
+7
79
79
105
永嶋 花音
JPN
+7
79
79
105
平塚 新夢
JPN
+7
79
79
111
権藤 可恋
JPN
+8
80
80
111
澁澤 莉絵留
JPN
+8
80
80
111
横山 珠々奈
JPN
+8
80
80
111
但馬 友
JPN
+8
80
80
115
香妻 琴乃
JPN
+9
81
81
115
宮田 成華
JPN
+9
81
81
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