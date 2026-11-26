NHK「連続テレビ小説」の『虎に翼』がAmazonプライムビデオで独占配信される。

本記事では『虎に翼』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

虎に翼｜概要

日本初の女性弁護士でのちに女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子をモデルにした作品。伊藤沙莉演じる主人公・寅子が法の世界に入り、志を同じくする仲間と道なき道を切り開き、女性の社会進出にも関わり、勇気を与えるドラマ作品となっていた。

第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞、第33回橋田賞、第51回放送文化基金賞ドラマ部門最優秀賞にも輝き、完全オリジナルストーリーの劇場版「虎に翼」の公開も決まった。

放送・配信

『虎に翼』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月27日(金)より独占配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

タイトル：『虎に翼』

配信日：Prime Videoにて11月27日（金）より独占配信

キャスト：伊藤沙莉、は岡田将生、岡部たかし、仲野太賀、森田望智、上川周作、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、岩田剛典、戸塚純貴、小林薫、滝藤賢一、高橋克実、田中真弓、松山ケンイチほか

脚本：吉田恵里香

主題歌：米津玄師「さよーならまたいつか！」

Amazonプライムビデオの視聴方法

『虎に翼』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

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