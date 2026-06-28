Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
brazil japanGetty Images
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 ブラジル戦のNHK中継はある？ワールドカップ2026

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

サッカー日本代表の北中米ワールドカップ(W杯)2026・ラウンド32、ブラジル代表戦のNHK地上波テレビ中継はある？試合はどこで見られる？放送・配信スケジュールおよびおすすめ視聴方法を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

日本代表は6月30日(火)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

DAZNがブラジルvs日本を配信！W杯だけ視聴可能なDAZN月額プランが半額に今すぐ視聴

本記事では、ブラジル戦のNHK中継有無、視聴方法を紹介する。

ブラジル戦の試合日時・会場

ブラジルと日本によるラウンド32は、日本時間6月30日(火)に開催。キックオフ時刻は午前2:00予定となっている。

会場はアメリカ・ヒューストンのヒューストンスタジアム。今大会ではグループステージ5試合が開催され、決勝トーナメントでもブラジルvs日本を含め2試合が開催予定だ。

  • ラウンド：ラウンド32
  • 試合日時：6月30日(火)午前2:00 (日本時間)
  • 対戦カード：ブラジル代表 vs 日本代表
  • 会場：ヒューストンスタジアム(ヒューストン／アメリカ)

DAZNがブラジルvs日本を配信！W杯だけ視聴可能なDAZN月額プランが半額に今すぐ視聴

ブラジル戦はどこで見られる？NHK中継はある？

ブラジル戦は、地上波『NHK総合』による生中継は行われない。テレビ放送は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継を実施予定。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。

また、ネット『DAZN』では無料ライブ配信を予定。『DAZN』ではワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し配信を実施しており、日本戦についてはすべて無料ライブ配信となる。

その他、『日本テレビ』や『TVer』での中継は行われない。

チャンネル形態中継予定
DAZN(通常配信)ネットライブ＆見逃し配信
[6/30(火)午前2:00-] ※
DAZN(PARTY LIVE)ネットライブ＆見逃し配信
[6/30(火)午前2:00-] ※
フジテレビ地上波生中継
[6/30(火)午前1:30-]
NHK BS衛星放送生中継
[6/30(火)午前1:10-]
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画放送
[6/30(火)21:00-]
日本テレビ地上波×
NHK総合地上波×
NHK ONEネット×
TVerネット×

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
※DAZNの配信開始時刻は早まる可能性があります。

DAZNがブラジルvs日本を配信！W杯だけ視聴可能なDAZN月額プランが半額に今すぐ視聴

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

ワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

1カ月だけ加入もOK！W杯だけ視聴可能なDAZNスタンダード月額プランが半額に今すぐ視聴