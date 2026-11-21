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NFLのレジェンド、トム・ブレイディがプレミアリーグの強豪チェルシーの少数株式を取得し、イングランドサッカー界に電撃復帰した。スーパーボウルを7度制したブレイディは、バーミンガム・シティを最近離れた後、クラブを保有するクリアレイク・キャピタル側に加わり、顧問を務める。

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NFLのレジェンドがプレミアリーグに投資

ブレイディがチェルシーの少数株式を取得した。NFLのレジェンドは、現在このプレミアリーグクラブを支配するクリアレイク・キャピタル側と提携した。ESPNによると、ブレイディはクリアレイクの運営顧問を務める見込みだ。

ただし、元クォーターバックのブレイディは、チェルシーで議決権を持たない。ブレイディのオーナーグループの一員である刑事弁護人アレックス・スピロが、契約の最終的な詳細を詰める交渉に協力した。

ブレイディ、バーミンガム・シティからスタンフォード・ブリッジへ

今回の注目度の高い投資は、ブレイディが バーミンガム・シティでの役職を退いて からわずか数週間後のことだ。ブレイディは今月初め、イングランド2部の同クラブに保有していた3.3％の株式を手放した。

セント・アンドルーズにいた間、ブレイディはナイトヘッド・キャピタル・マネジメントとの提携を通じて諮問委員会の一員を務めていた。同オーナーグループを率いるのは、ブレイディの親しい友人でビジネスパートナーのトム・ワグナーとして知られる人物だ。そしてブレイディは今、再びイングランドサッカーのトップリーグに目を向けている。エリートスポーツでの豊富な経験を、ロンドンでの新たな顧問業務に生かすことが期待されている。

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クリアレイク・キャピタル、チェルシーでの支配力を強化

ブレイディの参画は、チェルシーの経営陣が大きく変わる中で実現した。トッド・ベーリーと共同オーナーのマーク・ウォルターは9月にそれぞれの保有株式を売却し、クリアレイク・キャピタルにクラブの全権を渡した。

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ベフダド・エグバリとホセ・E・フェリシアーノが率いる同投資会社は、それ以前、61.5％の株式を保有していた。ベーリーとウォルターの保有比率はそれぞれ12.83％で、スイスの慈善家ハンスヨルグ・ヴィースは現在のグループにおける対等なパートナーとしての立場を維持している。

当初のコンソーシアムは、ロマン・アブラモビッチの退任を受け、2022年にチェルシーを25億ポンドで買収し、さらに17億5000万ポンドの投資を約束した。最近の報道によると、ベーリーとウォルターは2人合わせて保有株式の売却で9億5000万ポンドを受け取ったとされ、負債を含めたクラブの評価額は50億ポンドという巨額に達した。

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世界に広がるスポーツチームの保有資産

ブレイディは今後、クリアレイクとともに顧問業務を始め、クラブの商業面と競技面の将来像を描いていく。今回の参画も、スポーツチームの所有権を積極的に拡大する動きの一環だ。2024年には、ラスベガス・レイダースの5％の少数株式を取得することについて、NFLのオーナーたちが全会一致で承認していた。

チェルシーの日々の意思決定を取り仕切ることはないものの、ブレイディはオーナーグループにとって貴重な存在となる。今後は、その運営面での助言がクラブの長期戦略にどう影響するかに注目が集まる。