NFLで衝撃のトレード！カーク・カズンズの劇的復帰が決定

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NFLのトレード期限に、ロマンあふれる大型トレードが成立した。

スターQBのカーク・カズンズが3年ぶりにミネソタ・バイキングスへ復帰する。ラスベガス・レイダースが見返りに受け取るのは、ドラフト3巡目指名権のみだ。

カズンズは2018年から2023年までバイキングスでプレーし、その間にプロボウルに3度選出された。成績面ではリーグ屈指のQBとしての地位を確立したが、ミネソタで大きな成功を収めることはできなかった。

カズンズがバイキングスでプレーオフに進出したのはわずか2度。カズンズ時代のミネソタは、ディビジョナルラウンドより先に進んだことがない。ただし、通算パサーレーティング101.2（171タッチダウン、55インターセプト）は、ミネソタで複数シーズンにわたりプレーしたバイキングスのQBの中で最高だ。

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NFL：バイキングス、カーソン・ウェンツの悪夢のような試合を受けて動く

バイキングスは6勝2敗と好成績を残しているものの、オフェンスはリーグでも最も低調な部類に入る。QBカイラー・マレー（パス成功率64.9％、5TD、3INT、1022ヤード）は負傷で離脱。カーソン・ウェンツ（パス成功率48.4％、357ヤード、3TD、1INT）は月曜夜のバッファロー・ビルズ戦で悪夢のようなプレーを見せ、パス25回中成功は8回、81ヤードにとどまり、2インターセプトを喫した。

バイキングスの守備は失点数でリーグ最高を誇る一方、攻撃の平均得点は18.3点でリーグ27位。パス攻撃では31位に沈んでいる。この問題を解消し、オフェンスを新たなレベルへ引き上げることがカズンズには期待される。

過去に在籍していたことに加え、スターWRジャスティン・ジェファーソンとの連係も復活するため、適応に長い時間は必要ないだろう。そのため、ヘッドコーチのケビン・オコンネルはオーナー陣に対し、カズンズの獲得を強く働きかけたという。NFLインサイダーのジョーダン・シュルツによると、オコンネルはプレーオフで勝ち進むには経験豊富なQBが絶対に必要だと「非常に明確に」伝えたという。

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シュルツによれば、バイキングスはカズンズを獲得する前に、ロサンゼルス・チャージャーズのジャスティン・ハーバート、インディアナポリス・コルツのダニエル・ジョーンズ、ニューヨーク・ジェッツのジーノ・スミスについても問い合わせたが、いずれも断られた。

ラスベガス・レイダースでは、ドラフト全体1位指名のフェルナンド・メンドーサがいよいよ指揮を執ることになりそうだ。カズンズはドラフト以降、レイダースでは一貫してつなぎ役と見られていた。長期的には、メンドーサがラスベガスで長く待ち望まれたフランチャイズQBになることが期待されている。カズンズは2340ヤード、20タッチダウン、8インターセプトを記録し、レイダースを4勝5敗に導いた。今度はメンドーサの出番だ。