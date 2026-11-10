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NFLのトレード期限に、何ともロマンチックな大型トレードが成立した。

スターQBのカーク・カズンズが3年ぶりにミネソタ・バイキングスへ復帰する。ラスベガス・レイダースが見返りとして受け取るのは、ドラフト3巡目指名権のみだ。

カズンズは2018年から2023年までバイキングスでプレーし、その間に3度プロボウルに選出された。成績面でもリーグ屈指のQBとしての地位を確立したが、ミネソタで大きな成功をつかむことはできなかった。

バイキングスでプレーした間、プレーオフ進出はわずか2度。カズンズ在籍期のミネソタは、ディビジョナルラウンドより先へ進んだことがない。ただし、ミネソタで1シーズンを超えてプレーした歴代QBの中では、キャリア通算のパサーレーティング101.2（タッチダウン171回、インターセプト55回）が最高だ。

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NFL：バイキングス、カーソン・ウェンツの惨憺たる試合を受けて動く

バイキングスは6勝2敗と好成績を残しているものの、オフェンスはリーグでも最弱クラスだ。QBカイラー・マレー（パス成功率64.9％、TD5回、INT3回、1,022ヤード）は負傷離脱中。カーソン・ウェンツ（パス成功率48.4％、357ヤード、TD3回、INT1回）は月曜夜のバッファロー・ビルズ戦で散々な出来に終わり、パスは25回中8回成功の81ヤード、インターセプトは2回を喫した。

バイキングスは失点ではリーグ最高の守備を誇る一方、攻撃では平均18.3得点でリーグ27位。パス攻撃に至っては31位にとどまる。カズンズにはこの課題を解消し、攻撃を一段上のレベルへ引き上げる役割が期待されている。

過去に在籍し、スターレシーバーのジャスティン・ジェファーソンとの関係も再び始まることを考えれば、適応に長い時間は必要ないだろう。そのため、ケビン・オコンネルHCもオーナー陣にカズンズの獲得を強く働きかけたとされる。NFLインサイダーのジョーダン・シュルツによれば、オコンネルHCはプレーオフで勝ち進むには経験豊富なQBが不可欠だと「非常に明確に」伝えたという。

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シュルツによると、バイキングスはカズンズ獲得前に、ロサンゼルス・チャージャーズのジャスティン・ハーバート、インディアナポリス・コルツのダニエル・ジョーンズ、ニューヨーク・ジェッツのジーノ・スミスについても問い合わせたが、いずれも断られた。

ラスベガス・レイダースでは、ドラフト全体1位指名のフェルナンド・メンドーサがいよいよ指揮を執ることになりそうだ。カズンズはドラフト以降、レイダースでは常に暫定的な存在と見なされており、長期的にはメンドーサがラスベガで長く待ち望まれたフランチャイズQBとなることが期待されている。カズンズは2,340ヤード、タッチダウン20回、インターセプト8回を記録し、レイダースを4勝5敗に導いた。今度はメンドーサの出番だ。