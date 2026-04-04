ネイマールが女性蔑視発言か…主審批判発言に非難殺到「男性優位的で時代遅れな価値観」

サントスFWネイマールは、女性蔑視とも取れる発言で激しい非難を浴びている。





2日に行われたブラジレイロ・セリエAのレモ戦に先発出場し、先制点のアシストを含む2ゴールに絡んで2-0の勝利に貢献したネイマール。しかし試合終了間際、ディエゴ・エルナンデスへの挑発とも取れるプレーを見せると、直後に激しいタックルを受けて激怒。両チームによる小競り合いに発展し、最終的に双方にイエローカードが提示されている。これにより、ネイマールは累積警告で次節出場停止となった。





すると試合後、ネイマールはこの試合を担当した女性主審サビオ・ペレイラ・サンパイオへの不満を爆発。『globo』によると、「このカードは不公平。試合終盤、危険で不必要なタックルを受けた。それも初めてじゃない。抗議しに行ったらイエローカードを受けた。サビオはそういう人なんだ。まるでチコみたいに起きた（ブラジルの慣用句）ような状態でピッチに出てきた。彼女は試合の主役になりたがるし、選手に対して信じられないほど無礼だ。話もせず、話し合いもせず、すべてを支配したがるタイプのね。そういう態度を改める必要があると思うよ」と激怒している。





しかし、この「まるでチコみたいに起きた」という表現が問題に。ブラジル『CNN』によると、ポルトガル語由来の「チコ」という表現は汚れた状態やだらしない様子を連想させるスラングとされ、この言葉は「汚い状態で起きる」という表現だと指摘。そして過去に生理が不潔と見なされてきた歴史的背景から、「女性に対する差別的ニュアンスを含むのではないか」と批判されている。





『ESPN』のブラジル人ジャーナリストマリアナ・ペレイラ氏は、「性差別的な表現がこんなにも簡単に広まってしまうのか」と嘆き、「長年にわたって女性は生理について不快な思いをしてきた。単純な生物学的なプロセスが汚いものとみなされ、ホルモン変動や身体的な痛みが軽視されてきたのだ。そして、その行動を支持する人もいるようだ。3人の娘を持つ父親がこうした理解なのは不安でしかない」と今回のネイマールの発言を非難。ブラジル『SBT News』も「マスチッタ（＝男性優位的・時代遅れな価値観）」という言葉で今回の発言を厳しく非難している。