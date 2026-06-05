34歳ネイマール、13日のブラジル代表初戦に間に合うのか？指揮官「来週には全体練習に合流」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、FWネイマールの復帰時期について言及した。





先日発表されたFIFAワールドカップ2026に挑む招集メンバーに入ったネイマール。4度目のW杯出場に期待がかかる同国歴代最多得点記録保持者（79）だったが、所属クラブであるサントスのメディカル責任者は「軽度のふくらはぎの損傷」を抱えているとし、1週間以内には復帰できると話した。しかし、当初の予想よりもケガは深刻であり、先月末にブラジル代表のチームドクターが2～3週間近く離脱することを明かしている。





ブラジル代表の初戦であるモロッコ代表戦は13日であり、大会を欠場する可能性も伝えられるなど、34歳FWの状態は各地で物議を醸していた。それでも、開幕前にチーム練習に合流することができるようだ。





アンチェロッティ監督は5日、記者会見でネイマールについて言及。「ネイマールは素晴らしい個人練習をこなしている。MRI検査を受けて問題がなければ、来週にはチーム練習に合流する予定だよ」とし、全体練習への復帰が迫っていると語っている。





度重なるケガでしばらく“セレソン”を離れていたものの、2023年秋以来初めて復帰したネイマール。ブラジル代表の初戦までは約1週間となったが、間に合わせることができるのだろうか。