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プレミアリーグ
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ニューカッスルvsハル・シティはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】ニューカッスルvsハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
ニューカッスル 対 ハル・シティ
ニューカッスル
ハル・シティ
守田英正

【守田英正新加入】2026-27プレミアリーグ第5節、ニューカッスル・ユナイテッド対ハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月19日(土)に開催。守田英正が新加入したニューカッスル・ユナイテッドと、ハル・シティが対戦する。

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本記事では、ニューカッスルvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ニューカッスルvsハル・シティの試合日程・キックオフ時間

ニューカッスルvsハル・シティは、日本時間2026年9月19日(土)にニューカッスルのホーム、セント・ジェームズ・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月19日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ニューカッスル・ユナイテッド vs ハル・シティ
  • 会場：セント・ジェームズ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ニューカッスルvsハル・シティのテレビ放送・ネット配信予定



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ニューカッスルvsハル・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ニューカッスルvsハル・シティの予想スタメンは？

ニューカッスル vs ハル・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
フォーメーション
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
3-4-3
ルカシュ・ホルニチェクルカシュ・ホルニチェクルイス・ホールルイス・ホールアマル・デディッチアマル・デディッチマリック・チャウマリック・チャウスフェン・ボットマンスフェン・ボットマンハーヴィー・バーンズハーヴィー・バーンズマティアス・フェルナンデス＝パルドーマティアス・フェルナンデス＝パルドージェイコブ・マーフィージェイコブ・マーフィールイス・マイリールイス・マイリーアラジ・バンバアラジ・バンバヨアネ・ウィッサヨアネ・ウィッサコンスタンティノス・ツォラキスコンスタンティノス・ツォラキスジョン・イーガンジョン・イーガンセミ・アジャイセミ・アジャイルーカス・ヘリントンルーカス・ヘリントンライアン・ジャイルズライアン・ジャイルズマット・クルックスマット・クルックスルィー・コイルルィー・コイルリーガン・スレイターリーガン・スレイターモハメド・ベルミモハメド・ベルミオリヴァー・マクバーニーオリヴァー・マクバーニーteam-logoエリオット・ストラウド
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
4-2-3-1
ニューカッスル

先発メンバー

ハル・シティ

マネージャー

  • M. Jaissle
  • S. Jakirovic

成績

NEW

NEW - 直近成績

WBA
3-2
TOT
0-2
BOU
2-2
MIL
0-1
LEE
4-1
得点（失点）
9/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
HUL

HUL - 直近成績

STK
1-1
COV
0-1
AVL
0-0
SUN
1-0
CHE
2-2
得点（失点）
4/4
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ニューカッスルドローハル・シティ
2
2
1
クラブ 親善試合
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
終了
クラブ 親善試合
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
2
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
終了
カラバオカップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
1
終了
プレミアリーグ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
2
終了
10得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
リーズリーズLEE
422073+48
4
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
5
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
6
チェルシーチェルシーCHE
4211109+17
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
413074+36
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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