New Acoustic Camp 2025の配信視聴方法

「New Acoustic Camp 2025」がLeminoプレミアムで独占配信される。

本記事では、「「New Acoustic Camp 2025」」の放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

「New Acoustic Camp 2025」の概要

「New Acoustic Camp 2025」は、2025年9月13日（土）、14日（日）に水上高原リゾート200にて開催されたライブイベント。2日間にわたって開催され、大盛りあがりのうちに終了している。

出演（9/13）

OAU、ACIDMAN、ストレイテナー

出演(9/14)

OAU、the band apart (naked)、SLOW SHANK

「New Acoustic Camp 2025」の放送・配信予定

「New Acoustic Camp 2025」の模様はネット動画配信サービスの『Lemino』で2025年11月15日（土）0:00時より配信される。

無料視聴方法

「「New Acoustic Camp 2025」はLeminoプレミアムで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

また、会場のLeminoブースで配布した「Leminoプレミアム1か月無料券」を利用することで本独占配信コンテンツを無料で楽しむこともできる。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順3】決済情報を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

