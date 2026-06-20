オランダが強さ見せた！ガクポやブロビー弾でスウェーデンに5発大勝…W杯グループF暫定首位に立つ

北中米ワールドカップ・グループF第2節、オランダ対スウェーデンは5-1でオランダの勝利に終わった。

グループF第1節で日本に2度リードしながらも追いつかれたオランダと、チュニジアに5-1で大勝したスウェーデンの対戦。強さを見せたのはオランダだった。

ボールを保持して攻め国クーマン監督のチームは、5分に先制点を獲得。左サイドを突破したガクポのグラウンダーのクロスから、ブロビーが右足のシュートでネットを揺らした。

オランダの勢いは先制後も衰えず。フレンキー・デ・ヨングを中心としたゲームメイクで5バックのスウェーデンを攻め立てると、17分に追加点を記録する。ダンフリースがスウェーデンのDFラインとGKの間にグラウンダーのクロスを送ると、そこに飛び込んだブロビーが再び右足でボールを枠内に押し込んだ。

リードを広げた後にはスウェーデンの反撃も受けたオランダだが、イサク＆ギェケレシュのゴールを許すことなく前半を終える。そして迎えた後半には、ガクポが立て続けに得点。リヴァプールFWはまず47分、ダンフリースの絶妙なグラウンダーのクロスを押し込み、55分には速攻からペナルティーエリア内左に侵入して右足のシュートを対角線上に沈めた。

失点を重ねていたスウェーデンは59分、速攻から途中出場のエランガがゴールを決めて1点を返す。その後には攻守が激しく切り替わる展開となったが、89分にオランダが決着をつける5ゴール目を決めた。途中出場のサマーフィルが、ペナルティーエリア手前からシュートを突き刺して、スウェーデンに引導を渡している。

これでグループFの順位は1位オランダ（勝ち点4）、2位スウェーデン（勝ち点3）、3位日本（勝ち点1）、4位チュニジア（勝ち点0）に。なお第2節のもう一戦、日本対チュニジアは日本時間21日13時にキックオフを迎える。