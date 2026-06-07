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Netherlands vs Uzbekistan
DAZNはW杯を全試合ライブ配信！7月20日まで限定で視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月9日】オランダvsウズベキスタンのテレビ放送/ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

日本時間2026年6月9日(火)に開催されるサッカー国際親善試合のオランダ対ウズベキスタンはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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日本時間2026年6月9日(火)に行われるサッカー国際親善試合で、オランダ代表とウズベキスタン代表が対戦する。

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本記事では、オランダvsウズベキスタンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

オランダvsウズベキスタン｜試合日程・キックオフ時間

オランダvsウズベキスタンは、日本時間6月9日(火)にアイカーン・スタジアムで開催される。

  • 大会：サッカー国際親善試合
  • 日時：2026年6月9日(火)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：オランダvsウズベキスタン
  • 会場：アイカーン・スタジアム（アメリカ・ニューヨーク）

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オランダvsウズベキスタン｜テレビ放送・ネット配信予定

サッカー国際親善試合のオランダvsウズベキスタンは、日本国内で『DAZN』が独占ライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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オランダvsウズベキスタンのおすすめ視聴方法

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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オランダvsウズベキスタン チーム情報

成績

両チームの対戦成績