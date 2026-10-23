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Netflix logoGetty
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Aoi Fujimiya

Netflixのプランは何がある？無料体験は？

Netflixのプランは何がある？料金・違い・おすすめプラン・無料体験の有無を紹介。

Netflixと同額でLINEプレミアム特典付き！
LYP netflix logo

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

初回1カ月分実質無料

Netflixでは複数の料金プランが用意されている。

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本記事では、Netflixで利用できる料金プランの種類、それぞれの違い、無料体験の有無を紹介する。

Netflixの料金プランは？全3種類を比較

Netflixで現在選べる料金プランは、「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類となっている。

以前提供されていたベーシックプランは新規受付を終了しており、学割や年額プランも用意されていない。

プラン

月額料金(税込)

画質

同時視聴

ダウンロード

広告

広告つきスタンダード

890円

フルHD（1080p）

2台

1台につき月15作品まで

あり

スタンダード

1,590円

フルHD（1080p）

2台

1台につき100作品まで

なし

プレミアム

2,290円

UHD 4K＋HDR

4台

6デバイス・1台100作品まで

なし

プレミアムでは4K・HDRに対応し、空間オーディオも利用できる。家族など複数人で同時に視聴したい場合は、4台まで同時再生できるプレミアムが候補となる。

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Netflixに無料体験はある？

Netflixでは、現在公式の無料トライアルは実施されていない。

無料体験制度は2019年12月に終了しており、新規登録した場合は利用開始月から月額料金が発生する。

そのため、Netflix公式から直接申し込んで「1カ月無料」などのキャンペーンを利用することはできない。

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Netflixを実質的にお得に利用する方法

Netflix公式の無料体験はないものの、携帯キャリアや提携サービスを経由することでポイント還元などを受けられる場合がある。

サービス

主な特典

ドコモ「爆アゲ セレクション」

対象プラン契約で月額料金（税抜）の最大20％をdポイント還元

au / UQ mobile

月額料金（税抜）の最大20％をPontaポイント還元

ソフトバンク

「Netflixセット」でPayPayポイント還元

LYPプレミアム with Netflix

初回登録で月額料金相当のPayPayポイントが還元され、実質1カ月無料で利用可能

Netflixそのものに無料トライアルはないため、少しでも料金を抑えたい場合は、こうした提携サービスの特典を確認しておくといい。

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LYPプレミアム with Netflixの登録手順は？

lyp netflix planLY Corporation

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

  1. ▶LYPプレミアム with Netflix公式入会ページにアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムから希望するプランを選択
  4. 画面の案内に従って会員登録を完了する
  5. Netflixの利用開始手続きを行い、視聴を開始する

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。
※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。
※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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Netflixの関連情報

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