Netflix 2026年11月のおすすめ作品は？独占作品など新作を紹介

Netflixでは、2026年11月も新作映画やドラマ、アニメ、ドキュメンタリーなど幅広いジャンルの作品が続々と配信される。

本記事では、Netflixで2026年11月に配信されるおすすめ作品を中心に、独占配信の新作映画・ドラマ・アニメなどの注目タイトルを紹介する。

Netflix 2026年11月のおすすめ作品

Netflixでは、2026年11月も邦画・国内ドラマ、韓国作品、アニメ、海外映画など幅広いジャンルの新作が配信される。

独占配信作品も多く、柴咲コウと赤楚衛二がW主演を務める『余命一年、男をかう』、松村北斗主演の実写映画『秒速5センチメートル』、ソン・ソックと永山瑛太が共演する「プルンギル －青の道－」などが注目作としてラインナップされている。

邦画・国内ドラマ・バラエティ

作品 配信日 配信形態 主な内容 余命一年、男をかう 11月5日(木) 独占配信 柴咲コウ×赤楚衛二W主演。余命宣告を受けた女性と訳ありホストの関係を描く 秒速5センチメートル 11月10日(火) 見放題独占配信 松村北斗主演。新海誠による劇場アニメーションを実写映画化 トークサバイバー！DEAD or LAUGH 11月10日(火) 独占配信 千鳥らが出演する即興トークサバイバル第4弾。全8話

『余命一年、男をかう』は、節約を趣味としてきた独身女性・片倉唯が突然の余命宣告を受けたことから始まる物語。

「もう節約する必要はない」と考えた唯が、訳ありのホスト・瀬名を72万円で“買う”ことになり、そこから2人の関係が動き出していく。脚本は岡田惠和、監督は風間太樹が務める。

『秒速5センチメートル』は、新海誠監督による同名劇場アニメーションを実写映画化した作品。松村北斗が主演を務め、少年と少女の18年間にわたる人生と愛を描く。

「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」は、佐久間宣行プロデュースによる人気バラエティシリーズの第4弾。本格ドラマの途中で繰り広げられる即興トークで芸人たちが生き残りをかけて争う。

韓国ドラマ・映画

作品 配信日 配信形態 主な内容 もしもの愛 11月6日(金) 独占配信 2組の夫婦がそれぞれの欲望や葛藤と向き合うヒューマンドラマ プルンギル －青の道－ 11月20日(金) 独占配信 韓国と日本をまたぐ連続猟奇殺人事件を追う犯罪スリラー

『もしもの愛』は、イ・チャンドン監督によるヒューマンドラマ。チョン・ドヨン、ソル・ギョング、チョ・インソン、チョ・ヨジョンらが出演し、偶然出会った2組の夫婦が、それぞれの内側に抱える欲望や感情と向き合っていく。

「プルンギル －青の道－」では、国境をまたいで発生する連続猟奇殺人事件に、ソン・ソック演じるソウル警察庁の刑事と、永山瑛太演じる東京警視庁の刑事が挑む。

日韓の刑事がタッグを組む本格犯罪スリラーとして注目したい作品だ。

アニメ・海外作品

作品 配信日 配信形態 主な内容 フールナイト 11月26日(木) 独占配信 「転花」技術に依存する未来社会を描くディストピアSFアニメ リリスとシンデレラのおとぎの王国 11月20日(金) 独占配信 リリスとシンデレラが王国の危機に立ち向かうアニメ映画 落下の王国 4Kデジタルリマスター版 11月21日(土) 配信 映像美で知られる名作映画の4Kデジタルリマスター版 ゴス家のワン! ダフル・クリスマス 11月4日(水) 独占配信 クリスマスを題材とした海外映画 ブラック・ダヴ：シーズン2 11月5日(木) 独占配信 スパイアクションシリーズの新シーズン ハートランド 11月13日(金) 独占配信 サスペンス作品

「フールナイト」は、雲に覆われ冬と夜だけになった未来の地球を舞台にしたSFアニメ。人間を植物へと変える「転花」という技術に依存する人類と、その中で生きる人々の葛藤が描かれる。

『リリスとシンデレラのおとぎの王国』は、義姉リリスとシンデレラが手を組み、王国を襲う危機に立ち向かう“もうひとつのシンデレラ”を描くアニメ映画。

そのほか、映像美で知られる『落下の王国 4Kデジタルリマスター版』や、「ブラック・ダヴ：シーズン2」など、海外作品も多数配信される予定となっている。

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