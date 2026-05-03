話題のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信され、キャスト陣にも大きな注目が集まっている。重厚なストーリーと緊張感あふれる展開を支えるのは、実力派俳優たちの存在だ。

本記事では、Netflixドラマ「地獄に落ちるわよ」のキャストについて紹介する。

Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」とは？

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、昭和から平成にかけて社会現象を巻き起こした占い師をモデルに、その波乱の人生を描く実録ベースのドラマ作品。2026年4月27日よりNetflixで世界独占配信され、配信開始直後から注目を集めている。

物語の中心となるのは、主人公を演じる戸田恵梨香。17歳から66歳までの長い年月を一人で演じ切る構成となっており、時代ごとの変化や人物像の移り変わりが見どころとなる。また、売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)の視点を通して語られることで、表と裏の両面から主人公の実像に迫るストーリー展開が特徴だ。

メディアを巧みに利用し、時代を象徴する存在となった“カリスマ”としての側面と、裏で囁かれる黒い噂や人間的な葛藤を描くことで、単なる成功譚にとどまらない重厚なドラマに仕上がっている。光と影が交錯するアンチヒーロー像が、本作の大きな見どころとなる。

Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」のキャストは？

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、実在モデルをベースにした重厚な人間ドラマを豪華キャストで描く注目作。主演の戸田恵梨香が、17歳から66歳までの主人公を一人で演じ切る構成となっており、その演技力が作品の核を担っている。

物語は、売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)の視点を通じて展開。主人公の表と裏を追う構図により、単なる成功譚ではなく、複雑な人間像が浮き彫りになる。さらに、生田斗真をはじめとする実力派俳優陣が脇を固め、時代背景とともにドラマの厚みを支えている。

昭和から平成にかけての社会を舞台に、多彩な人物が交錯する本作は、キャスト陣の存在感がそのまま作品の完成度に直結。主役級から個性派まで揃った布陣が、アンチヒーローの生涯をリアルに描き出している。

役名 キャスト 概要 細木数子 戸田恵梨香 主人公。占いで時代を席巻したカリスマ 魚澄美乃里 伊藤沙莉 主人公の過去を追う作家 堀田雅也 生田斗真 主人公が愛した男 島倉千代子 三浦透子 昭和を代表する歌手 細木久雄 細川岳 主人公の弟 細木みね 富田靖子 主人公の母 細木明子 周本絵梨香 主人公の姉 細木幸子 金澤美穂 主人公の妹 落合元 奥野瑛太 キャバレーオーナー 三田麻呂彦 田村健太郎 地主の息子 三田キヨ 余貴美子 三田の母 須藤豊 中島歩 不動産会社社長 中園榮一 高橋和也 投資家 滝口宗次郎 杉本哲太 組長 安永正隆 石橋蓮司 思想家 加藤十和子 市川実和子 安永の娘

地獄に堕ちるわよはどこで放送・配信予定？

ドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、テレビ放送ではなくNetflixによる独占配信作品として展開されている。2026年4月27日より世界同時配信がスタートしており、日本国内でも同サービスを通じて視聴可能だ。

本作はNetflixオリジナル作品として制作されているため、地上波やBS、CSでの放送予定は現時点では発表されていない。視聴するにはNetflixへの登録が必要となり、スマートフォンやPC、テレビなど対応デバイスからいつでも視聴できる。

配信形式はオンデマンド型となっており、好きなタイミングで再生できる点も特徴。話題作として注目を集める中、視聴方法を事前に確認しておくことがポイントとなる。

項目 内容 配信サービス Netflix(独占配信) 配信開始日 2026年4月27日 放送形態 テレビ放送なし／デジタル配信のみ 視聴方法 Netflixに登録後、各種デバイスで視聴可能

LYPプレミアム with NetflixでNetflix(ネットフリックス)をお得に視聴！

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『LYPプレミアム with Netflix』は、Netflixの月額プランにLYPプレミアムの会員特典が付帯するパッケージサービス。Netflix単体と同水準の料金(※非キャンペーン時)で契約でき、別途LYPプレミアムを申し込まなくても各種特典をまとめて利用できる点がポイントとなる。

LYPプレミアムでは、LINEの使い勝手を高める機能が多数用意されている。未読メッセージの送信取消を通知なしで行える機能、対象スタンプの定額利用、トーク履歴や写真・動画の大容量保存、アルバムへの動画追加、プロフィールの使い分け、アイコン変更などが代表的な内容だ。動画視聴に加えて、日常のコミュニケーション環境も強化できる構成となっている。

料金・サービス内容

広告つきスタンダード 月額料金(税込)：890円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：一部制限あり 広告：あり LYPプレミアム特典：利用可能

スタンダード 月額料金(税込)：1,590円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

プレミアム 月額料金(税込)：2,290円 画質：UHD 4K + HDR 同時視聴：4台 ダウンロード：6台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

参考までに、Netflix単体の月額料金は広告つきスタンダード890円、スタンダード1,590円、プレミアム2,290円。LYPプレミアム単体は650円となる。セットプランではこれらが一体化する形となる。

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質再生は通信環境および端末性能に依存。

※アカウント共有は同居世帯内に限られる。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

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LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

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LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

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