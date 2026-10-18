Netflixの解約方法は？手続きの手順を紹介

Netflixを利用しているものの、「解約方法が分からない」「アプリから手続きできる？」「解約後はいつまで見られる？」と気になっている人も多いだろう。

本記事では、Netflixの解約方法を紹介する。

Netflixの解約方法は？

Netflix

Netflixの解約方法は、契約時に設定した支払い方法によって異なる。

Netflix公式サイトから直接契約している場合はアカウントページから手続きできるが、App StoreやGoogle Play、携帯キャリアなどを経由している場合は、それぞれのサービス側で解約手続きを行う必要がある。

Netflix公式サイトから解約する方法

クレジットカード、デビットカード、PayPay、ギフトカードなどで直接契約している場合は、以下の手順で解約する。

Netflixにログインする メインプロフィールを選択する メニューから「アカウント」を開く 「メンバーシップのキャンセル」を選択する 「キャンセル手続きの完了」を選択する

手続きが完了すると、「メンバーシップがキャンセルされました」と表示され、登録メールアドレスにも確認メールが届く。

iPhone・Androidから解約する方法

App Store決済を利用している場合は、iPhoneの「設定」から手続きを行う。

「設定」を開く Apple IDを選択する 「サブスクリプション」をタップする 「Netflix」を選択する 「サブスクリプションをキャンセル」を選ぶ

Google Play決済の場合は、Google Playストアから手続きを進める。

Google Playストアを開く プロフィールアイコンを選択する 「お支払いと定期購入」→「定期購入」を選択する 「Netflix」を選ぶ 「定期購入を解約」をタップする

ドコモ・au・ソフトバンク経由で解約する方法

契約方法 解約方法 ドコモ My docomoにログインし、「お手続き」内のNetflixページから解約 au / UQ mobile My auなどからNetflixを含まない料金プランへ変更 ソフトバンク My SoftBankの「オプション」からNetflixを解除・変更

Netflix解約後はいつまで見られる？

Netflixは解約手続きを完了しても、すぐに視聴できなくなるわけではない。

解約後にいつまで見られるかは、主に支払い方法や契約形態によって異なる。

クレジットカード・PayPayなどで直接契約している場合

Netflix公式サイトから直接契約している場合は、月の途中で解約しても日割りでの返金は行われない。

その代わり、すでに支払い済みの請求期間が終了するまでは引き続きNetflixを視聴できる。

基本的には、次回請求日の前日23:59まで利用可能となる。

正確な視聴終了日は、Netflixの「アカウント」画面にある「お支払いに関する詳細」から確認できる。

プリペイド・ギフトカードを利用している場合

Netflixギフトカードなどの残高を使っている場合は、解約手続き後も残高に相当する期間が終了するまで視聴できる。

そのため、キャンセル手続きを行った時点で残高が残っていれば、すぐに利用できなくなるわけではない。

ギフトカード残高を使い切ったタイミングで、Netflixの視聴も終了する。

Netflixを解約する際の注意点

アプリを削除しただけでは解約されない

Netflixアプリを削除したり、アカウントからログアウトしたりするだけでは契約は終了しない。

必ず「メンバーシップのキャンセル」など、契約方法に応じた正式な解約手続きを完了させる必要がある。

誤って再開しないよう注意

解約後もログイン情報が残っているため、家族などが誤ってメンバーシップを再開する可能性がある。

心配な場合は、「すべてのデバイスからログアウト」を実行し、必要に応じてパスワードを変更しておくといい。

アカウント情報は一定期間保存される

解約後も、視聴履歴やマイリスト、おすすめ設定などのデータは最大24カ月間保存される。

同じアカウントで再契約すれば、それまでのデータを引き継ぐことができる。

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