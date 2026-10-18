Netflixの解約方法は？手続きの手順を紹介

Netflixを利用しているものの、「解約方法が分からない」「アプリから手続きできる？」「解約後はいつまで見られる？」と気になっている人も多いだろう。
本記事では、Netflixの解約方法を紹介する。
Netflixの解約方法は？
Netflixの解約方法は、契約時に設定した支払い方法によって異なる。
Netflix公式サイトから直接契約している場合はアカウントページから手続きできるが、App StoreやGoogle Play、携帯キャリアなどを経由している場合は、それぞれのサービス側で解約手続きを行う必要がある。
Netflix公式サイトから解約する方法
クレジットカード、デビットカード、PayPay、ギフトカードなどで直接契約している場合は、以下の手順で解約する。
- Netflixにログインする
- メインプロフィールを選択する
- メニューから「アカウント」を開く
- 「メンバーシップのキャンセル」を選択する
- 「キャンセル手続きの完了」を選択する
手続きが完了すると、「メンバーシップがキャンセルされました」と表示され、登録メールアドレスにも確認メールが届く。
iPhone・Androidから解約する方法
App Store決済を利用している場合は、iPhoneの「設定」から手続きを行う。
- 「設定」を開く
- Apple IDを選択する
- 「サブスクリプション」をタップする
- 「Netflix」を選択する
- 「サブスクリプションをキャンセル」を選ぶ
Google Play決済の場合は、Google Playストアから手続きを進める。
- Google Playストアを開く
- プロフィールアイコンを選択する
- 「お支払いと定期購入」→「定期購入」を選択する
- 「Netflix」を選ぶ
- 「定期購入を解約」をタップする
ドコモ・au・ソフトバンク経由で解約する方法
契約方法
解約方法
ドコモ
My docomoにログインし、「お手続き」内のNetflixページから解約
au / UQ mobile
My auなどからNetflixを含まない料金プランへ変更
ソフトバンク
My SoftBankの「オプション」からNetflixを解除・変更
Netflix解約後はいつまで見られる？
Netflixは解約手続きを完了しても、すぐに視聴できなくなるわけではない。
解約後にいつまで見られるかは、主に支払い方法や契約形態によって異なる。
クレジットカード・PayPayなどで直接契約している場合
Netflix公式サイトから直接契約している場合は、月の途中で解約しても日割りでの返金は行われない。
その代わり、すでに支払い済みの請求期間が終了するまでは引き続きNetflixを視聴できる。
基本的には、次回請求日の前日23:59まで利用可能となる。
正確な視聴終了日は、Netflixの「アカウント」画面にある「お支払いに関する詳細」から確認できる。
プリペイド・ギフトカードを利用している場合
Netflixギフトカードなどの残高を使っている場合は、解約手続き後も残高に相当する期間が終了するまで視聴できる。
そのため、キャンセル手続きを行った時点で残高が残っていれば、すぐに利用できなくなるわけではない。
ギフトカード残高を使い切ったタイミングで、Netflixの視聴も終了する。
Netflixを解約する際の注意点
アプリを削除しただけでは解約されない
Netflixアプリを削除したり、アカウントからログアウトしたりするだけでは契約は終了しない。
必ず「メンバーシップのキャンセル」など、契約方法に応じた正式な解約手続きを完了させる必要がある。
誤って再開しないよう注意
解約後もログイン情報が残っているため、家族などが誤ってメンバーシップを再開する可能性がある。
心配な場合は、「すべてのデバイスからログアウト」を実行し、必要に応じてパスワードを変更しておくといい。
アカウント情報は一定期間保存される
解約後も、視聴履歴やマイリスト、おすすめ設定などのデータは最大24カ月間保存される。
同じアカウントで再契約すれば、それまでのデータを引き継ぐことができる。
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項目
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