Netflixで見れるハロウィンにおすすめの映画は？

ハロウィンシーズンには、怖いホラー映画やサスペンス、ダークファンタジーなどをNetflixで楽しみたいという人も多いだろう。

本記事では、Netflixでハロウィンにおすすめの映画を、ホラー・サスペンス・家族向けなどジャンル別に紹介する。

Netflixでハロウィンにおすすめの映画

Netflixでは、ハロウィンシーズンに楽しみたいホラー、コメディ、ゾンビ、ゴシック作品など幅広いジャンルの映画が配信されている。

家族や友達と気軽に楽しめる作品から、しっかり怖さを味わえる本格ホラーまで揃っているため、その日の気分や一緒に見る相手にあわせて選びやす

家族や友達と楽しめるファミリー＆コメディ映画

作品 おすすめポイント グースバンプス 呪われたハロウィーン 怖すぎないホラーコメディで家族でも楽しみやすい ハロウィンの呪文 〜ブリッジホローは大騒ぎ!?〜 父と娘が悪霊退治に挑むファミリー向け作品 屋根裏のアーネスト 幽霊と少年の交流を描く、笑いと感動のある物語 ヒュービーのハロウィーン ハロウィンらしい雰囲気とコメディを気軽に楽しめる

グースバンプス 呪われたハロウィーン

『グースバンプス 呪われたハロウィーン』は、魔法の本や腹話術人形スラッピーの影響によって、街中のハロウィン飾りが動き出してしまうホラーコメディ。

ユーモアを交えた展開が中心で、強い恐怖描写が苦手な人でも見やすい作品となっている。上映時間も約90分と比較的短く、家族や友達と気軽に楽しみたい場合に向いている。

ハロウィンの呪文 〜ブリッジホローは大騒ぎ!?〜

『ハロウィンの呪文 〜ブリッジホローは大騒ぎ!?〜』は、街のハロウィン飾りが突然動き出し、大騒動に発展するファミリーコメディ。

科学を信じるハロウィン嫌いの父親とティーンの娘が協力し、街を襲う悪霊に立ち向かっていく。

怖さよりも笑いやテンポの良さを楽しめるため、子どもと一緒に見る作品としても選びやすい。

屋根裏のアーネスト

『屋根裏のアーネスト』は、引っ越し先で記憶を失った幽霊アーネストと出会った少年を描く作品。

幽霊が登場するものの恐怖演出は比較的控えめで、少年とアーネストの交流を軸に、笑いや感動を楽しめるストーリーとなっている。

ヒュービーのハロウィーン

『ヒュービーのハロウィーン』は、アダム・サンドラー主演のハロウィンコメディ。

臆病ながら心優しい主人公ヒュービーが、街で起こる怪事件に巻き込まれていく。

本格的なホラーというよりはコメディ色が強く、ハロウィンらしい雰囲気を気軽に楽しみたい人におすすめだ。

アクションも楽しめるホラーコメディ映画

作品 おすすめポイント デイ・シフト ヴァンパイア退治とアクション、コメディをまとめて楽しめる ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～ ゾンビ映画ながら明るく爽快な展開が特徴

デイ・シフト

『デイ・シフト』は、ジェイミー・フォックス主演のヴァンパイアアクション。

主人公は表向きにはプール清掃員として働きながら、裏ではヴァンパイアハンターとして活動している。

ホラー要素に加えて、テンポの良いアクションやコメディも楽しめるため、怖さだけでなく爽快感も求めたい人に向いている。

ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～

『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～』は、ゾンビがあふれた世界を舞台にしたコメディ映画。

主人公はゾンビパニックが発生した状況で「もう会社へ行かなくていい」と歓喜し、自分がやりたかったことを次々と実行していく。

ゾンビ作品特有のパニック要素を残しつつ、明るく爽快な雰囲気で楽しめるのが特徴だ。

怖い映画を見たい人向けの本格ホラー・スラッシャー

作品 おすすめポイント フィアー・ストリート Part 1: 1994 魔女の呪いと連続殺人を描くスラッシャーホラー 悪魔のいけにえ －レザーフェイス・リターンズ－ 短時間で強烈なスプラッター描写を楽しめる フランケンシュタイン ゴシックな世界観と重厚な人間ドラマが特徴 呪詛 じわじわと不安が広がる台湾発オカルトホラー

フィアー・ストリート Part 1: 1994

『フィアー・ストリート Part 1: 1994』は、魔女の呪いと惨劇に巻き込まれる高校生たちを描いたスラッシャー映画。

1990年代を思わせる雰囲気と本格的なホラー演出が特徴で、3部作の第1弾として展開される。

シリーズをまとめて一気見したい人にもおすすめだ。

悪魔のいけにえ －レザーフェイス・リターンズ－

『悪魔のいけにえ －レザーフェイス・リターンズ－』は、『悪魔のいけにえ』第1作から約50年後を描く続編。

チェーンソーを手にしたレザーフェイスが再び登場し、刺激の強いスプラッター描写と緊張感のある展開を楽しめる。

上映時間も約83分と比較的コンパクトで、短時間で本格ホラーを見たい場合に向いている。

フランケンシュタイン

『フランケンシュタイン』は、メアリー・シェリーの古典小説をもとにしたゴシックホラー。

ギレルモ・デル・トロ監督が、美しくも不気味な世界観の中で物語を描く。

単純に怖さを楽しむだけでなく、重厚な人間ドラマや映像表現にも注目したい作品だ。

呪詛

『呪詛』は、宗教施設で禁忌を破ったことをきっかけに、恐怖が広がっていく台湾発のオカルトホラー。

派手な恐怖演出だけではなく、物語が進むにつれて不安感が積み重なっていく構成が特徴となっている。

突然驚かせるタイプよりも、じわじわと迫る恐怖を味わいたい人におすすめだ。

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法