Netflix F1シーズン8の配信開始日はいつ？収録内容の予想・過去作品の内容と見どころ紹介

世界最高峰のモータースポーツ「F1」を舞台に、ドライバーやチームの舞台裏に迫るNetflixオリジナルシリーズ『Formula 1: Drive to Survive』。毎シーズン、レースの緊張感だけでなく、ドライバー同士のライバル関係やチーム戦略、舞台裏の人間模様が描かれることで、コアなファンからライト層まで幅広い人気を獲得してきた。

本記事では、Netflix F1シーズン8の配信時期、過去作品の内容について紹介する。

Netflix F1シーズン8の配信開始はいつ？

現時点でNetflixからシーズン8の公式な配信開始日はまだ発表されていない。ただし、これまでのリリーススケジュールを踏まえると、2026年初頭の2月下旬から3月上旬に配信される可能性が高いと見られている。

過去の傾向を振り返ると、『Formula 1: Drive to Survive』は毎年、F1の新シーズン開幕直前に配信されてきた。実際に、直近のシーズン7は2025年3月7日にスタートし、そのわずか9日後に開幕戦オーストラリアGP(3月16日)が行われた。つまり、シリーズ最新作も同じ流れを踏襲すれば、2026年シーズンの開幕直前に合わせた配信が有力と考えられる。

シーズン8の内容は？収録される内容を予想

『Formula 1: Drive to Survive』シーズン8では、2025年のF1シーズンを追ったドキュメンタリーが描かれる見込みだ。近年のF1で最も大きな話題のひとつであるルイス・ハミルトンのフェラーリ移籍は、シーズンの中心的なテーマになることが予想される。7度のワールドチャンピオンが新天地でどのような走りを見せるのかは、世界中のファンが注目している。

さらに2025年は、新人ドライバーが多数デビューする世代交代のシーズンでもある。キミ・アントネッリやオリバー・ベアマンをはじめ、リアム・ローソン、ジャック・ドゥーハン、アイザック・ハジャー、ガブリエル・ボルトレートらがF1初年度を迎える。ルーキーたちがどのように適応し、プレッシャーと戦っていくのかは大きな見どころだ。

また、2025年はドライバーラインナップの大変動が起きた年でもある。実に8チームでドライバーが変更され、グリッドの半数が入れ替わるという過去10年以上で最大級の変化が起きている。チーム戦略や人間関係のダイナミズムも、シリーズを大いに盛り上げる要素になるだろう。

日本人ファンにとっては、角田裕毅の活躍も見逃せない。2025年オーストラリアGP予選で5位に入るなど、その速さはすでに証明済み。彼の走りやチーム内での存在感がシーズン8でどのように切り取られるのか注目される。

一方で、このシリーズはF1の人気拡大に大きく貢献してきた一方で、ライバル関係やドラマ性を過度に強調しているとの批判もある。シーズン8においても、エンターテインメント性と事実の正確性のバランスは議論の的となり続けるだろう。

シーズン8で注目されるポイント

ルイス・ハミルトンのフェラーリ移籍

新人ドライバーの大量デビュー(アントネッリ、ベアマン、ローソン、ドゥーハン、ハジャー、ボルトレート)

8チームに及ぶドライバーラインナップの大変動

角田裕毅の活躍(オーストラリアGP予選5位など)

ドラマチックな演出と事実性のバランスを巡る評価と議論

Formula 1: Drive to Survive 過去作の内容紹介

Netflixオリジナルシリーズ『Formula 1: Drive to Survive』は、2018年から続く人気ドキュメンタリーで、F1の表舞台だけでなく、舞台裏で繰り広げられるドラマを克明に描いてきた。各シーズンごとに取り上げられるテーマは異なり、ドライバーの人生を変える移籍劇、チームの戦略、そして時には命を懸けた瞬間まで、視聴者をF1の深淵へと引き込んできた。

シーズン1(2018年シーズン)

シリーズの幕開けとなったシーズン1では、メルセデスやフェラーリが取材を拒否したため、中団チームに焦点が当てられた。ダニエル・リカルドの移籍決断や、ハースF1チームの混乱、若手ルクレールやガスリーの台頭など、未来を感じさせるストーリーが中心となった。

シーズン2(2019年シーズン)

全チームが参加した初のシーズン。ピエール・ガスリーのレッドブル昇格と降格の苦悩、メルセデスが大敗したドイツGP、フェラーリでのベッテルとルクレールの確執など、トップチームのドラマも描かれた。

シーズン3(2020年シーズン)

コロナ禍に揺れた前代未聞の年を記録。開幕戦中止、ロマン・グロージャンの大クラッシュと奇跡の生還、そしてガスリーの初優勝といった衝撃と感動が詰まったシーズンとなった。

シーズン4(2021年シーズン)

マックス・フェルスタッペンとルイス・ハミルトンによる歴史的なタイトル争いがクライマックス。最終戦アブダビGPの物議を醸した結末も含め、F1史に残るドラマを余すことなく映し出した。リカルドの復活勝利や角田裕毅のデビューも描かれた。

シーズン5(2022年シーズン)

新レギュレーションの導入で勢力図が変わったシーズン。フェラーリの失速、レッドブルの独走、メルセデスの苦悩、そしてベッテル引退やピアストリ移籍騒動など、ドライバー市場の混乱も大きな焦点となった。

シーズン6(2023年シーズン)

フェルスタッペンとレッドブルの圧倒的強さを記録。デ・フリースの途中解雇とリカルドの復帰、アストンマーティンやマクラーレンの躍進と苦悩、フェラーリとメルセデスの2位争いなど、多層的な物語が描かれた。

シーズン7(2024年シーズン)

全10話構成で、ハミルトンのフェラーリ移籍やホーナー調査、フェルスタッペンとノリスのライバル関係、ルクレールの母国初優勝、ペレスやサインツの去就問題、小松礼雄率いるハース再建などを網羅。視聴者からはF1人気拡大への貢献が評価される一方、編集手法には賛否両論も寄せられた。

Formula 1: Drive to Surviveのおすすめ視聴方法

『Formula 1: Drive to Survive』は、F1の舞台裏を描いた世界的に人気のNetflixオリジナルシリーズ。過去の名シーズンから最新作まで一気に楽しむには、やはり公式配信サービスであるNetflixへの加入が必須となる。

特にドコモユーザーであれば、「爆アゲセレクション」を経由してNetflixに申し込むのがおすすめ。月額料金(税抜)の最大20％が毎月dポイント(期間・用途限定)で還元され、既存会員も簡単に切り替えが可能。F1ファンなら、シリーズをよりお得に楽しめるこのキャンペーンを活用しない手はない。

Netflixの料金プランは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が用意されており、画質や同時視聴可能台数に応じて選択可能。F1の迫力あるレース映像やドライバーの表情を余すことなく体感したいなら、4K対応の「プレミアムプラン」がおすすめだ。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。