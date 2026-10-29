ネトフリ ダウンタイムの原作は？あらすじや考察を紹介

Netflixオリジナルドラマ『ダウンタイム』は、美容医療の世界を舞台に、異なる価値観を持つ2人の医師が「人を救うとは何か」と向き合っていく作品だ。

本記事では、Netflix『ダウンタイム』に原作の有無、あらすじや考察を紹介する。

Netflix『ダウンタイム』に原作はある？

Netflixシリーズ『ダウンタイム』（英題：Plastic Beauty）は、漫画や小説を実写化した作品ではなく、完全オリジナルストーリーとなっている。

脚本を担当するのは、『孤狼の血』やNetflix『極悪女王』などを手掛けた池上純哉氏。制作では、医師や美容整形を経験した患者への取材を重ね、高須クリニックによる医療監修や特殊メイクも取り入れながら、美容医療の現場を描いている。

項目 内容 原作 なし 作品形態 完全オリジナル作品 脚本 池上純哉 主な取材対象 医師、美容整形を経験した患者など 医療監修 高須クリニック

原作漫画や小説は存在しないため、ドラマより先に物語の続きや結末を原作で確認することはできない。

Netflix『ダウンタイム』のあらすじ

主人公の沼田文は、葛飾医大で救急・形成外科医として働く医師。「医療で命を救う」ことを信念としている。

ある日、搬送されてきたモデル患者の緊急手術を担当するが、その患者が術後に自死。文はSNS上で激しい批判を受け、大学病院を離れることになる。

遠山凜から美容外科へ誘われる

文の前に現れるのが、カリスマ美容外科医の遠山凜だ。

凜は文の高い技術力に目をつけ、自身が率いる美容外科クリニックへ高額な条件でスカウトする。

「命を救う医療」を重視する文に対し、凜が掲げるのは「美で人を救う」という考え方。異なる価値観を持つ2人は衝突を繰り返しながら、美容医療を必要とする患者たちと向き合っていく。

美容医療をめぐる光と闇

クリニックには、声優を目指す人物、余命わずかな未亡人、キッズインフルエンサー、整形依存に陥った女性など、さまざまな事情を抱えた患者が訪れる。

美容医療によって前向きになる人が描かれる一方で、医療ミスの隠蔽や影武者による執刀など、業界の暗部も次第に浮かび上がる。

さらに物語が進むと、文の実父が凜の父・遠山新だったことも判明。美容医療をテーマにしたドラマに、家族や過去をめぐるサスペンス要素が加わっていく。

『ダウンタイム』というタイトルの意味は？

「ダウンタイム」とは、美容整形などの施術後に生じる腫れや内出血が治まり、日常生活へ戻るまでの回復期間を意味する言葉だ。

ただし、本作では医療用語としてだけでなく、登場人物たちの人生そのものを表す言葉としても使われていると考えられる。

傷や過去を抱えた人物たちが自分自身と向き合い、新しい人生へ進むまでの時間を「心のダウンタイム」として描いているとも読み取れる。

意味 作中での捉え方 医療上のダウンタイム 手術後の腫れや傷が回復するまでの時間 登場人物にとって 心の傷や過去と向き合う期間 作品全体のテーマ 新しい自分や人生へ進むための準備期間

『ダウンタイム』最終話ラストを考察

最終話では、交通事故によって顔に重傷を負った文の修復手術を凜が担当する。

その後、物語は2年後へ進み、文は自身のクリニックを開業。そこへ帰国した凜が現れ、「2億円でどう？」と買収を持ちかける場面で物語は幕を閉じる。

このラストは、2人がすべてを許し合い、完全に和解したという単純な結末ではないと考えられる。

対立や因縁を抱えながらも、互いの能力や存在を認め、再び関わり合っていくことを選んだ2人。それぞれが自分なりの方法で未来へ進む、文と凜らしい再出発を示す結末と読み取ることができる。

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