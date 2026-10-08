Netflixオリジナルドラマ『ダウンタイム』は、美容医療の世界を舞台に、異なる信念を持つ2人の医師を中心とした人間ドラマが描かれている。

本記事では、Netflix『ダウンタイム』の評価・口コミを紹介する。

Netflix『ダウンタイム』は面白い？評価・口コミまとめ

Netflixオリジナルドラマ『ダウンタイム』は、「一気見した」「想像以上に面白かった」など、好意的な口コミが多く見られる作品だ。

大手レビューサイトFilmarksでは平均スコア4.0／5.0を記録。日本のNetflix週間TOP10で2週連続1位、世界の非英語シリーズランキングでも2位に入るなど、高い注目を集めている。

松岡茉優×仲里依紗の演技が高評価

特に評価されているのが、沼田文を演じる松岡茉優と、遠山凜を演じる仲里依紗の演技だ。

「医療で命を救う」ことを信念とする文と、「美で人を救う」と考える凜。異なる価値観を持つ2人がぶつかり合いながら、徐々に関係性を変化させていく展開に引き込まれたという声が多い。

また、間宮祥太朗、田中みな実、研ナオコ、安達祐実、野呂佳代ら脇を固めるキャストも存在感を発揮しており、各話に登場する患者役の演技も高く評価されている。

美容整形の手術シーンがリアル

美容医療の現場を描いたリアルな手術シーンも、『ダウンタイム』の特徴のひとつだ。

高須クリニックによる医療監修や特殊メイクによって、美容整形の施術や手術現場が生々しく表現されている。

こうしたリアリティのある描写が、作品への没入感につながっているという口コミも見られる。

ルッキズムや自己決定を描くテーマ性

『ダウンタイム』は、美容整形だけを題材にした作品ではなく、ルッキズムやコンプレックス、自己決定、親子関係など幅広いテーマを扱っている。

「整形は良い」「整形は悪い」と単純に結論づけるのではなく、それぞれの登場人物が美容医療を選択する理由や抱えている事情を多角的に描いている点も評価されている。

『ダウンタイム』はつまらない？気になる口コミ

一方で、すべての視聴者から高く評価されているわけではなく、作品の演出やストーリーについて好みが分かれるポイントもある。

手術や出血シーンが生々しい

美容整形の施術過程がリアルに描写されているため、「手術シーンが痛々しい」「血の描写が苦手で見ていられない」といった声も見られる。

皮膚の切開や手術中の描写などが登場するため、血や医療シーンが苦手な人は視聴時に注意したい。

後半のストーリー展開は好みが分かれる

前半は患者それぞれの悩みや美容医療との向き合い方を描くエピソードが中心となっている。

一方、後半になると主人公たちの家族関係や過去の因縁などにストーリーの比重が移っていく。

この変化については「後半も一気に見られた」と評価する声がある一方、「前半の患者中心の展開の方が好きだった」「後半は展開を詰め込みすぎている」と感じる視聴者もいる。

『ダウンタイム』がおすすめな人は？

『ダウンタイム』は、美容医療をテーマにしながら、人間関係やルッキズム、家族問題などを描いたヒューマンドラマとして楽しめる作品だ。

おすすめな人 注意したい人 テンポの良いヒューマンドラマが好きな人 血や手術の描写が苦手な人 松岡茉優・仲里依紗らの演技を楽しみたい人 美容整形のリアルな描写を避けたい人 美容医療やルッキズムのテーマに興味がある人 後半の家族・因縁中心の展開が苦手な人 サスペンス要素のあるドラマが好きな人 オムニバス形式の展開を最後まで期待する人

全体としては、キャストの演技力やテーマ性、テンポの良いストーリーを評価する口コミが多く、美容医療を題材にした人間ドラマとして高い支持を集めている。

ドラマ『ダウンタイム』はどこで見られる？

ドラマ『ダウンタイム』は、Netflixで2026年9月17日(木)から世界独占配信。

全8話が一挙配信され、Netflixの定額プランに加入していれば見放題で視聴可能。配信開始後は、第1話から最終話までまとめて楽しめる。

なお、Amazonプライムビデオ、U-NEXT、DMM TV、TVerなどでの配信予定はなく、DVDレンタルでの取り扱いも予定されていない。『ダウンタイム』を視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

項目 内容 配信サービス Netflix 配信開始日 2026年9月17日(木) 配信形態 全8話一挙配信 視聴方法 定額見放題 他サービス 配信予定なし

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