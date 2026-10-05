Netflix『ダウンタイム』は全何話？配信日・最終回・エピソード一覧

Netflixシリーズ『ダウンタイム』が配信されている。

本記事では、Netflix『ダウンタイム』の全話数をはじめ、配信開始日、最終回、エピソード一覧などを紹介する。

Netflix『ダウンタイム』は全何話？

Netflixシリーズ『ダウンタイム』(英題：Plastic Beauty)は、全8話で構成されている。

2026年9月17日からNetflixで世界独占配信がスタートし、全8話が一挙配信された。そのため、配信開始日から最終回となる第8話までまとめて視聴できる。

項目 内容 作品名 ダウンタイム 英題 Plastic Beauty 全話数 全8話 配信開始日 2026年9月17日 配信サービス Netflix 配信形態 全8話一挙配信 最終回 第8話「壊れる」

『ダウンタイム』のエピソード一覧

『ダウンタイム』は全8話で構成されており、各話のエピソードタイトルは以下の通り。

話数 エピソードタイトル 第1話 アプデの神 第2話 口角を上げる 第3話 「未来」を、整形する 第4話 娘たち 第5話 「過去」を、整形する 第6話 秘密 第7話 神の手 第8話 壊れる

『ダウンタイム』の最終回は何話？

『ダウンタイム』の最終回は第8話「壊れる」。

全話一挙配信の作品となっているため、週ごとの更新を待つ必要はなく、Netflixで第1話から最終回まで続けて視聴できる。

Netflix『ダウンタイム』の作品概要

『ダウンタイム』は、天才的なオペ技術を持つ救急外科医・沼田文が、不本意ながら美容医療の世界へ飛び込み、カリスマ美容外科医・遠山凜とぶつかり合いながら、美と金への欲望が渦巻く美容整形の光と闇を描くオリジナルドラマ。

松岡茉優が沼田文、仲里依紗が遠山凜を演じるほか、間宮祥太朗、田中みな実、萩原利久、長井短、渡辺大知、永作博美、渡部篤郎らが出演している。

ドラマ『ダウンタイム』はどこで見られる？

ドラマ『ダウンタイム』は、Netflixで2026年9月17日(木)から世界独占配信される。

全8話が一挙配信され、Netflixの定額プランに加入していれば見放題で視聴可能。配信開始後は、第1話から最終話までまとめて楽しめる。

なお、Amazonプライムビデオ、U-NEXT、DMM TV、TVerなどでの配信予定はなく、DVDレンタルでの取り扱いも予定されていない。『ダウンタイム』を視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

項目 内容 配信サービス Netflix 配信開始日 2026年9月17日(木) 配信形態 全8話一挙配信 視聴方法 定額見放題 他サービス 配信予定なし

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