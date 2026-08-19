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Champions League Qualification
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NECvsボデ/グリムトはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【8月20日】NECナイメヘンvsボデ/グリムトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ

Champions League Qualification
NECナイメヘン 対 ボデ/グリムト
NECナイメヘン
ボデ/グリムト
小川航基

8月20日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27プレーオフ、NECナイメヘン対ボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、プレーオフ1stレグが日本時間8月20日(木)に開催。オランダのNECナイメヘンと、ノルウェーのボデ/グリムトが対戦する。

CLプレーオフも視聴可能！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

本記事では、NECナイメヘンvsボデ/グリムトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

NECナイメヘンvsボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・プレーオフ1stレグのNECナイメヘンvsボデ/グリムトは、オランダにあるNECのホーム、「ホファート・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年8月20日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：NECナイメヘン vs ボデ/グリムト
  • 会場：ホファート・スタディオン

NECナイメヘンvsボデ/グリムトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、NECナイメヘンvsボデ/グリムトの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

 販売期間価格(税込)視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

CLプレーオフも視聴可能！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

NECナイメヘンvsボデ/グリムト チーム情報

NECナイメヘン vs ボデ/グリムト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディック・スロイデル

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ケティル・クヌッセン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NEC
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BOD
-直近成績

ゴールを許す
15/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表

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