2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、プレーオフ1stレグが日本時間8月20日(木)に開催。オランダのNECナイメヘンと、ノルウェーのボデ/グリムトが対戦する。

本記事では、NECナイメヘンvsボデ/グリムトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

NECナイメヘンvsボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・プレーオフ1stレグのNECナイメヘンvsボデ/グリムトは、オランダにあるNECのホーム、「ホファート・スタディオン」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ プレーオフ1stレグ

日程：2026年8月20日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：NECナイメヘン vs ボデ/グリムト

会場：ホファート・スタディオン

NECナイメヘンvsボデ/グリムトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、NECナイメヘンvsボデ/グリムトの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

『WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

販売期間 価格(税込) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数

NECナイメヘンvsボデ/グリムト チーム情報

NECナイメヘン vs ボデ/グリムト 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ディック・スロイデル 予想スタメン 控え選手 マネージャー ケティル・クヌッセン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表