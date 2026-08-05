プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦もすでに行われ、移籍市場も活発に動いている。新たなエールディヴィジのシーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズンプレビューの連載として、エールディヴィジ全18クラブを詳しく見ていく。このロングリードではNECを取り上げる。移籍市場での夏の動きを分析し、ディック・スフルーダーの戦い方を掘り下げ、サプライズを起こし得る選手を1人挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの予想も行う。

NECが昨季、さほど大きな期待を背負わずにリーグ戦へ入ったのに対し、12カ月後の今、その状況は完全に変わった。歴史的な3位、敗れたカップ戦決勝、そしてチャンピオンズリーグ予選出場権を経て、ナイメーヘンで求められる基準は大きく引き上げられている。もはやNECがサプライズを起こせるかどうかではなく、ディック・スフルーダー率いるチームが、その歴史的なシーズンが一度きりの突出ではなかったと証明できるかどうかが問われている。

昨季の振り返り

2025/26シーズンは、ナイメーヘンで長く記憶されることになるだろう。ディック・スフルーダーの指揮の下、NECはクラブ史上最高のエールディヴィジシーズンを過ごした。ナイメーヘンのクラブは3位でフィニッシュし、KNVBカップ決勝に進出し、チャンピオンズリーグ3次予選出場を決めた。さらにクラブは、エールディヴィジ1シーズンにおける最多勝ち点や最多得点を含む複数の記録も更新した。

スフルーダーは就任初日からチームに自身の色を刻み込んだ。NECはおそらくエールディヴィジで最も攻撃的なサッカーを展開し、高い強度、頻繁なポジションチェンジ、そして強烈な前進志向で強い印象を残した。その一方で、ナイメーヘンのクラブは守備面で時に脆さも見せたが、NECのサポーターの記憶に最も強く残ったのは、魅力的なサッカーと好結果の組み合わせだった。

NECがこの歴史的なシーズンにしっかりと続きの物語を加えられるかは興味深い。多くの相手は、すでにスフルーダーの攻撃的なスタイルを把握している。加えて、欧州での戦いという新たな負荷もスカッドにのしかかる。そう考えると、スフルーダーは1年前以上に大きな挑戦に直面しているのかもしれない。

加入と退団

成功したシーズンが注目を集めずに終わることはめったになく、この夏のNECも主力選手への関心を避けられなかった。バサル・オナルはクラブ史上最高額となる1250万ユーロでリールOSCへ移籍し、佐野航大はPSV移籍へ向かっている。クラブはすでに、この日本人選手の移籍についてアイントホーフェン側と口頭合意にも達している。佐野は昨季、スフルーダー率いるチームの絶対的な主役の1人へと成長し、クラブにボーナスを除いて1450万ユーロをもたらす見込みだ。これにより、NECは再び移籍金記録を更新することになる。

さらにNECは、昨季ブレイクした選手たちへの関心が一段と高まることも見込んでいる。ノエ・ルブルトン、デフェロン・フォンビレ、ダルコ・ネヤスミッチ、サミ・ウアイッサには他クラブから高い評価が集まっており、特にウアイッサはフェイエノールトとの関連が強く報じられている。

また、オナルに加え、ディルク・プロペル、ヤスパー・シレッセン、エリ・ダサ、イェトロ・ウィレムス、フィルヒル・ミシジャン、ロベル・ゴンサレス、ユセフ・エル・カシャティらとも別れを告げた。

欧州の舞台を控える中で、当然ながらスカッドも大幅に強化された。テクニカルディレクターのカルロス・アールバースは、ドゥシャン・タディッチ、ペール・スフールス、エムレ・モル、ジャミロ・モンテイロをフリーで獲得し、さらに経験値重視の補強を進めた。特に最初の3人は、最高レベルで十分すぎる実績を積んできた選手たちだ。加えて、カイ・シールハイス、トビアス・ストーム、アダム・タハウイ、そしてレンタル加入のクレメント・ビショフもデ・ホッフェルトにやって来た。

NECは昨季、比較的若い選手たちの急成長による恩恵を特に大きく受けた。この夏に意識的に経験を重視したのは、十分に理解できる。過密な欧州日程と高まった期待の両方に対応するには、複数の舞台で結果を出すために何が必要かを知る選手が求められる。今後数カ月で、多くの新戦力がスフルーダーの強度の高いスタイルに前任者たちと同じような速さで適応できるかが明らかになるはずだ。

プレシーズンの結果

NECのプレシーズンは結果にばらつきがあった。ナイメーヘンのクラブはデ・トレッフェルスと1-1で引き分けてスタートし、その後MSVデュイスブルクに3-2、アンデルレヒトに3-2、エルフェアスベルクに0-1、セビージャに2-1で敗れた。一方で、V・ファーレン長崎には3-1、アル・ファイハには7-0で勝利している。

ただし、ディック・スフルーダーにとって結果は二次的なものだった。彼自身も、NECが真にピークを迎えるべきは8月上旬のチャンピオンズリーグ予選だと理解していたからだ。したがって、プレシーズンは主に多くの新加入選手をチームに組み込み、連係をさらに磨き上げることに重点が置かれていた。

NECが実戦に向けて準備を整えつつあることは、火曜日の夜に行われたオリンピアコスとの第1戦で示された。ナイメーヘンのクラブはギリシャの強豪を見事に0-0に抑え、非常に優れた印象を残した。このパフォーマンスにより、チームは欧州レベルでも十分に戦えることを証明し、チャンピオンズリーグの決定的なプレーオフラウンド進出にも大きな可能性を残している。

戦い方

高い強度、絶え間ないプレッシャー、そして必要なだけのオポチュニズム。それがスフルーダーのスタイルを端的に表す言葉だろう。彼の「全開サッカー」はエールディヴィジに大きな彩りを加えてきた。選手たちは全員が非常に高いコンディションにあり、ほとんど誰もが相手ペナルティーエリア内に顔を出すことができた。

この指揮官は短期間で明確なフットボール哲学を築き上げており、今季それを手放す理由は何一つない。ナイメーヘンのクラブは通常3-4-2-1の布陣を採用し、3人のセンターバックがビルドアップを担い、ウイングバックがほぼサイド全域をカバーする。その結果、NECは多くの人数をかけて相手陣内でプレッシャーをかけ、絶えず攻撃を狙うことができる。

それは魅力的なサッカーを生み出す一方で、選手たちに多くを要求する。ウイングバックは絶えず上下動を繰り返さなければならず、中盤は広い距離をカバーし、前線には多くの動きが求められる。まさにそのために、NECはこの夏、経験豊富な選手への投資を明確に進めた。彼らには質を加えるだけでなく、スフルーダーのスタイルが必要とする強度をもたらすことも期待されている。

焦点となるのは、むしろ相手がどう適応してくるかだ。昨季、ナイメーヘンのクラブは超攻撃的なスタイルで多くのチームを驚かせた。だが今では、すべてのエールディヴィジクラブが何を予想すべきかを知っている。多くの相手にとってもはや謎ではない中で、この魅力的なサッカーを再び結果に結び付けるのがスフルーダーの役目となる。

キープレーヤー

ナイメーヘンでの見事なデビューシーズンを経て、ルブルトンはNECの絶対的な主軸の1人へと完全に成長する準備が整っているように見える。このフランス人は昨季、ディック・スフルーダーのスカッドにおける最大の驚きの1つだったかもしれない。驚異的な運動量と戦術眼、とりわけボールがない場面で繰り返し背後へ走る動きで強い印象を残した。そして、いったんボールを持てば、そのドリブルを止めるのはほとんど不可能だ。

とりわけ佐野航大の退団が近づく中で、ルブルトンの肩にはさらに大きな責任がのしかかることになる。このフランス人は中盤のバランスを保つだけでなく、NECがどのようにプレッシャーをかけ、素早く切り替えるかという面でも重要な役割を果たさなければならない。そうした意味で、彼はスフルーダーの高強度なスタイルにおける鍵を握る存在だ。

ポジティブなサプライズを起こすのは誰か？

クレメント・ビショフは、今季のエールディヴィジにおける驚きの1人になるかもしれない。レッドブル・ザルツブルクからレンタル加入したこのウインガーは、すぐに先発の座を狙える位置にあり、NECでより高いレベルの自分を示すチャンスを得ている。

さらに、デンマークの年代別代表でもあるこの選手は、スフルーダーが好んで使うプロフィールにも合致する。スピードがあり、背後への動きに優れた選手だ。ビショフがオランダのサッカーにスムーズに適応できれば、リーグ屈指のブレイク候補へと成長する可能性がある。

どんな条件なら成功のシーズンと言えるか？

NECは昨季3位で終えたものの、クラブの公式目標に変化はない。最近スフルーダーが明かしたように、上位8位入りと再び欧州カップ戦出場権を獲得することだ。控えめな目標にも見えるが、二重日程と変化した期待値を踏まえれば、確かに現実的な目標と言える。

スフルーダーの見方では、今季のテーマは何よりも「証明」にある。再び3位になることではなく、NECがオランダの上位中堅と継続的に渡り合えるクラブであることを示すことだ。

（大胆な）予想

年間最優秀選手：チェロン・チェリー。この賞のもう1人の候補であるネヤスミッチは引き留められず、この移籍期間中に退団する見込みだ。チェリーは38歳になった今もなお、NECの創造性の中心であり続けている。昨季も時折、非常に見事なゴールでチームをけん引しており、新シーズンもクラブにとって極めて重要な存在であり続けるだろう。

最大の失望：エムレ・モル。モルは多くの才能を備えているが、ここ数年それを長い期間にわたって示せたことはほとんどなかった。NECではキャリアを再生させるチャンスを得るが、競争は激しく、先発の座をつかめない。

最高の補強：ドゥシャン・タディッチ。NECはタディッチという膨大な経験値を持つ選手を迎え入れた。スフルーダーのスタイルは、このセルビア人にまさにうってつけだ。サイドでは90分間すべてを出し切るのは難しくなっているが、ストライカーとしては大きな価値を発揮するだろう。

チーム得点王：チェリー。昨季もNECで最も得点に絡んだ選手の1人であり、しかもPKも担当している。その優れたキック技術によって得点王へと上り詰めるはずだ。特にリンセンとタディッチが最前線でローテーションするため、なおさらそうなる。

欧州での結果：ヨーロッパリーグ準々決勝。NECはチャンピオンズリーグのプレーオフに進出するが、そこでFKボデ／グリムト相手に（残念ながら）あと一歩及ばない。その後、ナイメーヘンのクラブはヨーロッパリーグのグループステージで説得力ある戦いを見せ、準々決勝が終着点となるだろう。

エールディヴィジ最終順位：5位。より厳しい日程と数人の主力流出により、再び3位に入るのは難しいミッションになる。それでもNECには、再び欧州カップ戦出場権をつかむのに十分なクオリティーが残っている。

その他のシーズンプレビュー

エールディヴィジ開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げている。以下が、すでに公開されたクラブ別プレビューだ。

ADOデン・ハーグ

アヤックス

AZ

カンブール

エクセルシオール

フェイエノールト

フォルトゥナ・シッタート

あなたの応援するクラブのシーズンプレビューがいつ公開されるのか気になる？ コメント欄で聞いてほしい。そして、NECに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。







