NECは日曜夜、FCユトレヒトを相手に劇的な勝利を収めた。ホームチームに2度追い上げられながらも、ナイメーヘンのチームはスタディオン・ハルヘンワールトで3-2と勝利。敗戦により、FCユトレヒトのアントニー・コレイア監督の懸念は深まった。NECはリーグ戦8試合勝利なしの末、ようやく白星を挙げた。

コレイア監督はFCユトレヒトの先発を4人変更し、バシリス・バルカス、ペル・クローステルブール、アルテム・ステパノフ、アンヘル・アラルコンを起用した。左サイドバックではアルトゥール・ザグレよりクローステルブールを優先。ワリド・アグギルがベンチスタートとなり、マリウス・ブロホルムがトップ下に入った。NECではドゥシャン・タディッチ、ミッチェル・バッケル、ガブリエル・ブラスらに加え、負傷から復帰したデフェロン・フォンヴィルも先発した。

FCユトレヒトは勢いよく試合に入り、立ち上がりからアウェーチームに圧力をかけた。開始3分にはヨアン・カトリーヌにシュートチャンスが訪れたが、放ったボールはゴンサロ・クレッタスの手に収まった。20分にはカトリーヌがペナルティーエリア内で倒れたものの、主審のエルウィン・ブランクはPKを与えなかった。

ホームチームはその後もチャンスをつくり、25分にはステパノフのシュートがサイドネットを揺らした。一方、NECは決定力を発揮。34分、ケビン・ケルスがクロスを頭で押し込み、0-1とした。さらに4分後にはタディッチがリードを広げ、NECは2点差をつけてハーフタイムを迎えた。

後半、FCユトレヒトは1点を返そうと積極的に攻め、早々にダニ・デ・ウィットがヘディングでサイドネットを揺らした。56分にはアラルコンが突破し、カトリーヌが難なく押し込んで1-2に。しかし、ハルヘンワールトの歓喜は長く続かなかった。

わずか2分後、タディッチがこの日2点目を決め、NECが1-3とした。コレイア監督はすぐに動き、ノルディン・アムラバト、エイドリアン・ブレイク、アグギルを投入。この交代でFCユトレヒトは勢いを取り戻し、64分にはデ・ウィットがヘディングで決めて2-3とした。

FCユトレヒトは同点の好機とみて攻勢を強め、何度もチャンスを迎えた。68分にはNECのGKクレッタスがゴールから大きく飛び出したが、マティス・ディッデンのシュートは無人のゴールを外れた。10分後にもディッデンがゴールに迫ったものの、今度はクレッタスが好セーブで得点を阻んだ。

ブレイクにも絶好のチャンスが訪れたが、途中出場のブレイクのシュートはクレッタスに阻まれ、アグギルのシュートもわずかにバーを越えた。

NECはリードを守り抜き、リーグ戦8試合続いていた未勝利に終止符を打った。順位表ではこの日の相手を抜いて11位に浮上。一方、FCユトレヒトにとってはまたしても大きな痛手となり、コレイア監督率いるチームは14位に位置している。