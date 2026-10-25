NECとFCフローニンゲンは日曜日、見応えのある一戦で2-2の引き分けに終わった。前半はブリニョルフル・ウィルムソンのゴールでフローニンゲンが効率よく得点を重ね、0-2で折り返したが、後半にNECが反撃。クレメント・ビショフとノエ・ルブレトンのゴールで追いついた。

前半は両ゴール前で多くの場面が生まれたが、決定力で上回ったのはフローニンゲンだった。開始10分、アウェーチームがコーナーキックから先制する。マルコ・レンテが巧みにファーポストへ頭でつなぐと、フリーになっていたウィルムソンがヘディングで決め、0-1とした。

木曜日にディナモ・ザグレブを相手に敵地で2-4の勝利を収めたチームを見ていたディック・シュロイダー監督にとっては、もどかしい展開だった。NECにも同点に追いつくチャンスはあったが、ビショフとブライアン・リンセンのシュートはゴール前でクリアされた。続くカウンターではトム・ファン・ベルヘンがネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められなかった。

それでも、ほどなくして0-2となる。ファン・ベルヘンのクロスへの対応をアフメトジャン・カプランが誤り、ウィルムソンがその隙を突いた。トルコ人のカプランはウィルムソンのファウルがあったとして審判に抗議したが、認められなかった。

シュロイダー監督はハーフタイムに手を打ち、後半開始から10分後にも再び動いた。その1分後、NECが1点を返す。ダルコ・ネヤシュミッチの好プレーからビショフが抜け出すと、デンマーク人のビショフは内側に切れ込み、ファーサイドへ力強くシュートを決めた。これで1-2となった。

その後、フローニンゲンはリードを守ろうと、さらに自陣へと下がった。しかし、ディック・ルキエン監督率いるチームは守り切れない。70分、アウェーチームの不十分なクリアをルブレトンが逃さず、2-2とした。

終盤は両チームとも勝ち越しを狙った。NECではルブレトンにチャンスがあったが、最大の決定機はフローニンゲンに訪れた。しかし、ペレ・クレメントはわずかにボールに十分な形で触れられなかった。