土曜日の試合でNECは2位フェイエノールトとの勝ち点58に並ぶことができなかった。3位NECはホームでテルスターと1－1の引き分け。この1点は特にアウェーチームにとって、フレンデンロテリー・エールディヴィジ残留争いで貴重なものとなった。

ホームのNECは序盤から攻勢を強め、幾度か好機を作った。しかし得点を挙げたのはテルスターだった。雨のゴッフェルト・スタジアムで、スパルタ・ロッテルダム戦で活躍したセム・ファン・ドゥインが、セドリック・ハテンブールのシュートがこぼれたボールを至近距離から押し込んだ。

35分には豪雨で一時中断、約30分後に再開された。テルスターは0－1で前半を折り返したが、サミ・ウアイッサの同点機は外れた。

後半早々、テルスターはタイロン・オウスーが負傷交代。降格圏脱出へ勝ち点が必要なアウェーチームはスフィアン・ヘトリを投入した。NECはペナルティエリアでの接触を訴えPKを要求したが、マンショット主審は認めなかった。

ディック・シュロイダー監督は総力戦を選択し、ロナルド・クーマン・ジュニアに阻まれたブライアン・リンセンやノエ・ルブレトンを下げ、ユセフ・エル・カシャティや小川幸基を投入した。

NECは攻勢を強めた。サイドライン沿いで表情を歪めるコレイアを背に、攻撃を継続。テルスターは1メートルごとに死闘を繰り広げたが、デ・ゴッフェルトの悪コンディションにも苦戦した。その間、NECサポーターは焦りを募らせ、3位チームにとって不利な時間が過ぎていった。

86分、ついに1-1の同点弾が生まれた。ダニーロの絶妙パスをチャロン・シェリーが至近距離から決め、試合は再び振り出しに。 小川は直後に2-1のチャンスを掴むもシュートを空振り。対するゴメス・クレタッツはシードルフのヘディングを好守で阻んだ。

直後に小川がクロスバーを叩くも、エル・カチャティのオーバーヘッドがネットを揺らし2-1。 しかしVARはエル・カチャティがオフサイドと判定、得点は取り消された。フィリップ・サンドラーのシュートがゴールライン直前でクリアされるなど混乱が続いたが、試合は引き分けに終わった。この結果、テルスターは残り2試合でNACブレダと6ポイント差となり、事実上直接降格を回避した。