NEC、最終戦でチャンピオンズリーグ予選進出決定

NECは日曜日、精彩を欠いたゴー・アヘッド・イーグルスを2-1で下した。この結果、カップ決勝で敗れたNECは3位に浮上し、チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得。最終節前に3位だったFCトゥウェンテは、王者PSVのアウェー戦で4-1で大敗した。

デ・ゴッフェルトでは開始早々NECが圧力をかけ、4分にはサミ・ウアイッサが最初のチャンスを作った。直後、ノエ・ルブレトンがコーナーキックから至近距離ヘディングで1-0の先制点。この時点で3位はほぼNECのものとなった。

その後も攻勢を強めたNECは、リンセンの至近距離シュートがクロスバーを叩く不運があったが、26分にはルブレトンが右ポストに当てた直後に左下隅へ押し込み2-0。 闘志あふれるNECの前にゴー・アヘッドは全く歯が立たなかった。

後半も主導権はNECが握り続けたが、55分、リバウンドをソーレン・テングステットに決められ2-1に。アウェーファンが沸き、ホームサポーターに緊張が走る。

直後、シェリーの16mシュートはデ・ブッサーがブロック。同26分にはレブレトンの3点目もクロスバーに阻まれ、試合は最後まで予断を許さなかった。

試合終盤、ジュリアン・ディルクセンが突破した小川幸基を明確なファウルで止め、NECベンチは不満を爆発させた。しかしディルクセンに示されたのはイエローカード1枚だけ。メルヴィン・ブール監督は直ちに彼を交代させ、スコアは動かず。NECはチャンピオンズリーグ出場の夢を残した。