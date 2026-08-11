NECが熱戦となった第2戦でオリンピアコスを退けた。ギリシャからのアウェーチームは後半に先制したものの、先週の第1戦が0-0だった中、ブライアン・リンセンのゴールで延長戦へ。オリンピアコスが10人となった後、NECは最終的にエムレ・モルの得点で勝負を決め、2-1で勝利した。ナイメヘンのクラブはこれで、チャンピオンズリーグ出場を懸けた最後の関門、ボデ／グリムトとのプレーオフに臨むことになる。

ディック・シュロイダーは、ダルコ・ネヤスミッチの隣にノエ・ルブルトンをセントラルMFとして置くなど、普段以上に攻撃的な布陣を用意した。さらにドゥシャン・タディッチ、そして今週はまだグループ練習すらしていなかったフィリップ・サンドレルも先発に名を連ねた。

NECは試合の入りから力強さを見せ、主将チャロン・シェリーを起点に何度もチャンスを作った。10分には、彼のシュートの1本がGKバルサ・ポポヴィッチに触れた末、クロスバーの下面を直撃した。その後、ナイメヘン側には立て続けに痛手が訪れる。

サミ・ウアイッサは筋肉を痛めたようで、やむなくエムレ・モルとの交代を強いられた。ところが、モルのピアスが外れず、この交代には3分近い遅れが生じた。さらにその5分後には、サンドレルもプレー続行不可能となり、ブライアン・ペレイラと交代した。その一方で、ゴンサロ・クレッタスは抜け出したゲルソン・マルティンスに対して見事な対応を見せ、ホームチームを救っていた。

後半開始直後、NECは大きな一撃を浴びる。グスタボ・サがルブルトンをあっさりかわしてクロスを送り、クレッタスの手を経たボールがアイユーブ・エル・カービの足元へ。FWはそのまま冷酷に仕留め、0-1となった。

NECは失点のショックから立ち直るのに少し時間を要したが、その後は再び攻勢に出た。モルやブライアン・リンセンを通じて好機を作ったが、GKポポヴィッチは試合を追うごとに存在感を増していく。それでも70分、ついに値千金の同点弾が生まれた。タディッチが素早く攻守を切り替え、クレメント・ビショフとのワンツーからリンセンへ完璧なラストパス。最後はFWが見事に滑り込みながら押し込み、1-1とした。

デ・ホッフェルトは熱狂に包まれ、その後は緊迫した終盤戦へ。その歓喜は、終了10分前にコスタス・フォルトゥニスがネヤスミッチへの激しいチャージで一発退場となったことで、さらに大きくなった。長らく延長戦突入の流れに見えたが、途中出場のカイ・シールハイスのゴールでもそれは変わらなかった。というのも、組み立ての場面でモルがオフサイドだったため、この得点は取り消されたからだ。

だが延長戦で、かつての逸材がそのミスを取り返す。ボールがシールハイスを経て非常に幸運な形でモルの足元にこぼれると、モルはためらわずに2-1を決めた。これでNECはチャンピオンズリーグのプレーオフ進出を決めた。そこでボデ／グリムトを退ければ、チャンピオンズリーグの舞台がいよいよナイメヘンにやって来る。