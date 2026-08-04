NECには今夏の移籍市場終盤に、さらに慌ただしい展開が待っている可能性が高い。『Voetbal International』によれば、佐野航大に続き、サミ・ウアイッサも次のステップを望んでいるという。

ウアイッサは以前からフェイエノールト移籍が取り沙汰されているが、現時点でロッテルダムのクラブはまだ獲得に動いていないようだ。実際にテクニカルディレクターのデヴィ・リゴーが動き出すのは、まずアニス・ハジ・ムサの退団を待ってからになるとみられている。

「まずはフェイエノールトが動かなければならない。現時点では具体的な関心はほとんどない」と、『VI』でクラブ番を務めるサンダー・ヤンセンは語る。「海外からもいくらか関心はあるが、ウアイッサ本人は本当にフェイエノールト行きを強く望んでいる。オランダでプレーを続けられるし、賢明なステップだ」

この夏の移籍期間中にフェイエノールトがNECに正式に接触するかどうかは、依然として不透明だ。というのも、同クラブは今週初めにニコラウス・ヴルムブラントと個人合意に達したばかりだからだ。ただ、リゴーはフェイエノールトで「大きな放出移籍」を成立させてからでなければ、ラピード・ウィーンに正式オファーを提示するつもりはない。NECもひとまず待機を強いられている。

「彼らはある意味でぜいたくな立場にもいる」とヤンセンは続ける。「というのも、ウアイッサの後釜としてエムレ・モルとアダム・タハウイをすでに確保しているからだ。最終的には本人との間で一定の約束も交わされている。格安で放出するというわけではないが、しっかり考慮はするつもりだ」

「ただし、フェイエノールトが彼を欲しいのであれば、要求額を満たす必要がある。NECはオナルのときと同様に1000万ユーロを見込んでいる。もちろん多少の交渉余地はある。たとえば900万ユーロに加えて再販時の取り分という形なら、実際にまとまる可能性は十分ある」

つまり、ウアイッサは今後数週間での移籍を依然として目指していることは明らかだ。火曜日には、佐野航大がPSV移籍へ大きく近づいていることも判明しており、水曜日にメディカルチェックを受ける。バサル・オナルはそれより前に1250万ユーロでリールOSCへ移籍した。