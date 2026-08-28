NEC、ヨーロッパリーグのリーグフェーズで注目カードへ

NECはヨーロッパリーグのリーグフェーズで対戦する相手が決まった。対戦相手はベンフィカ、ユヴェントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリエ、レフスキ・ソフィア、アラバト。初戦は9月16日または17日に行われる。

ナイメヘンのクラブは金曜日、ポット4から抽選に臨んだ。NECは事前に、各ポットから2クラブずつ、計8つの異なる相手と対戦することが分かっていた。その2試合のうち、毎回1試合がホーム、1試合がアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わせられないため、FCトゥウェンテとの対戦は除外されていた。

最大のビッグネームはポット1に入っていた。バイエル・レバークーゼン、ベンフィカ、ユヴェントス、ACミラン、オリンピック・リヨン、AZ、オリンピアコス、レアル・ソシエダ、オリンピック・マルセイユが最上位のポットに振り分けられた。

NECはポット4でTSGホッフェンハイム、ベシクタシュ、ウニオン・トレエンセ、ハポエル・ベエル・シェバ、OFIイラクリオン、リレストロムSK、レフスキ・ソフィア、アララト・アルメニアと同じ組に入っていた。

ポット1からはベンフィカとユヴェントスが対戦相手として決定。ポット2からはディナモ・ザグレブとスタッド・レンヌ、ポット3からはオモニア・ニコシアとNKツェリエが入った。ポット4からの最後の対戦相手はレフスキ・ソフィアとアラバトとなった。

NECはヨーロッパリーグでいつ戦う？

リーグフェーズは9月16日と17日に始まる。その後、10月15日、10月22日、11月5日、11月26日、12月10日に各節が行われる。ウインターブレイク後は1月21日と1月28日に最後の2試合が予定されている。NECがどの相手とどの日程で対戦するかは、木曜日の夜の時点ではまだ分かっていない。UEFAは正確な試合日程とキックオフ時刻を含む最終的な試合スケジュールを、遅くとも8月29日土曜日までに発表する。

最終的に1位から8位のチームはラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームはプレーオフを戦う。25位から36位のチームは敗退となり、カンファレンスリーグに回ることもない。

ヨーロッパリーグにおけるNECの対戦相手：ベンフィカ、ユヴェントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリエ、レフスキ・ソフィア、アラバト