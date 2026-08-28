NEC、ヨーロッパリーグのリーグフェーズでビッグマッチへ

NECのヨーロッパリーグのリーグフェーズでの対戦相手が決まった。ベンフィカ、ユベントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリェ、レフスキ・ソフィア、アラバト。初戦は9月16日または17日に行われる。

ナイメーヘンのクラブは金曜日、ポット4から抽選に臨んだ。NECは事前に、8つの異なる相手と対戦することが分かっていた。各ポットから2クラブずつで、その2試合のうち毎回1試合はホーム、1試合はアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わせられないため、FCトゥウェンテとの対戦は除外されていた。

最も大きな名前が入っていたのはポット1だ。バイエル・レバークーゼン、ベンフィカ、ユベントス、ACミラン、オリンピック・リヨン、AZ、オリンピアコス、レアル・ソシエダ、オリンピック・マルセイユが最上位ポットに入っていた。

NECはポット4で、TSGホッフェンハイム、ベシクタシュ、ウニオン・トーレエンセ、ハポエル・ベエルシェバ、OFIイラクリオン、リレストロムSK、レフスキ・ソフィア、アララト・アルメニアと同組だった。

ポット1からはベンフィカとユベントスが引き当てられた。ポット2からはディナモ・ザグレブとスタッド・レンヌ、ポット3からはオモニア・ニコシアとNKツェリェ。ポット4からの最後の相手はレフスキ・ソフィアとアラバトだ。

NECはヨーロッパリーグでいつ試合をするのか？

リーグフェーズは9月16日と17日に始まる。その後、10月15日、10月22日、11月5日、11月26日、12月10日に試合日程が続く。ウインターブレーク後は、1月21日と1月28日に最後の2試合が予定されている。NECがどの相手とどの日程で対戦するかは、木曜夜の時点ではまだ分かっていない。UEFAは正確な開催日とキックオフ時間を含む最終日程を、遅くとも8月29日土曜日までに発表する。

最終的に1位から8位のチームはラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームはプレーオフを戦う。25位から36位のチームは敗退となり、カンファレンスリーグに回ることもない。

NECのヨーロッパリーグでの対戦相手：ベンフィカ、ユベントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリェ、レフスキ・ソフィア、アラバト