NEC、ユベントス戦で大敗を喫しヨーロッパリーグの戦いをスタート

NECはヨーロッパリーグ初戦で痛恨の黒星を喫した。トリノで行われた木曜夜の一戦で、ディック・シュロイダー監督率いるチームはユヴェントスに0-5で大敗した。

NECは出場停止のゴンサロ・クレッタスを欠き、ニコラス・ポルスターがゴールマウスを守った。そのほか、アウェーのNECではチャロン・シェリー、ドゥシャン・タディッチ、ブライアン・リンセンといった名の知れた選手たちが「普段通り」先発に名を連ねた。一方のユヴェントスでは、トゥーン・コープマイネルスがベンチスタートとなった。

NECはいきなり3分、危ない場面をしのいだ。フェデリコ・ガッティのゴールは、ポルスターにファウルを犯していたとして取り消しに。だが、その直後に失点する。ニコラス・ゴンサレスが背後へ抜け出し、飛び出したポルスターは完全にボールを空振り。ゴンサレスは難なく1-0を流し込んだ。

さらにユヴェントスの攻勢は続いた。ポルスターはニック・ヴォルテマーデのヘディングを一度は防いだものの、ケリム・アラジベゴヴィッチのミドルシュートにはなすすべなく、2-0。さらにその後、アルムゲラ・カバルがゴンサレスを倒して与えたPKを、ヴォルテマーデ自ら決めて3-0とした。

踏んだり蹴ったりだったNECは、その2得点の間に交代も強いられた。ハムストリングを痛めたクレメント・ビショフに代わって、デニス・ガイガーが投入された。

もっとも、前半のNECがまったくチャンスを作れなかったわけではない。ノエ・ルブルトンとカバルのシュートはカミル・グラバラに阻まれ、ブライアン・リンセンのシュートは枠を外れた。

後半は立ち上がりから、そこまで大きな動きはなかった。ユヴェントスは無理をせず、NECもガイガーのミドルシュートでわずかに脅威を与えた程度だった。

それでも最後の15分で、ユヴェントスはさらに2点を加えた。まずはランダル・コロ・ムアニの折り返しからゼキ・チェリクが決めて4-0。さらにその直後には、抜け出したコロ・ムアニが飛び出したポルスターをかわし、5-0を流し込んだ。これがそのまま最終スコアとなった。