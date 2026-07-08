NEC、バサル・オナル移籍で過去最高額を獲得：チームの要が予想を数百万上回る移籍金をもたらす

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、NECとリールOSCはバサル・オナルの移籍で最終合意に達した。ナイメーヘンは最大1450万ユーロ（固定1250万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ）を得る見込みだ。

オナル（21）の移籍は以前から噂されていた。水曜日のMSVデュイスブルクとの親善試合（2－3でNECが敗北）では、トルコ代表ユースの彼はベンチ外だった。

オランダメディアは移籍金を950万～1000万ユーロと予想し、ロビン・ルーフスがサンダーランドへ移籍したクラブ記録1050万ユーロに迫ると見込んでいた。

しかしロマーノ氏によると、実際には数百万ユーロ上回るという。基本移籍金は1250万ユーロで既に出し入れ記録を更新し、最大1450万ユーロに達する可能性がある。

近年移籍収入を伸ばすNECにとって、これは前代未聞の事態だ。昨冬には塩谷健斗が950万ユーロでVfLヴォルフスブルクへ移籍したばかりである。

しかし、この記録が長く続く可能性は低い。スターの佐野光大の大型移籍が控えているためだ。

彼はTSGホッフェンハイムへの移籍を強く希望しており、同クラブは先週15＋2百万ユーロのオファーを提示した。移籍金はさらに上昇する見込みだ。

リールはオナルに加え、エールディヴィジからもう1人のキープレーヤー獲得を狙う。ダヴィデ・アンチェロッティ監督はギヴァイ・ゼキエルを欲しているが、現時点ではフェイエノールトがリールのオファーを承諾していない。