チャンピオンズリーグのプレーオフの組み合わせ抽選会が月曜午後に行われた。NECは、クラブがオリンピアコスとのホーム＆アウェーを勝ち抜けば、本大会出場を懸けた最終ラウンドでユニオン・サン＝ジロワーズまたはボデ／グリムトと対戦する。ニーメヘンのクラブは第1戦をホームで戦う。



組み合わせ一覧：

レフスキ・ソフィア／カイラト・アルマトイ - AEKアテネ

セルティック - LASKリンツ

GNKディナモ／カウノ・ジャルギリス - バイキングFK

スロヴァン・ブラチスラヴァ／ミェルビー - アララト・アルメニア／ツェリエ

ハポエル・ベエルシェバ／レッドスターFC - オーフス／サバフ

NEC／オリンピアコス - ユニオン・サン＝ジロワーズ／ボデ／グリムト

フェネルバフチェ／シュトゥルム・グラーツ - スパルタ・プラハ／オリンピック・リヨン