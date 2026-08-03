チャンピオンズリーグのプレーオフの組み合わせ抽選会が月曜午後に行われた。NECは、クラブがオリンピアコスとのホーム＆アウェーを勝ち抜けば、本大会出場を懸けた最終ラウンドでユニオン・サン＝ジロワーズまたはボデ／グリムトと対戦する。ニーメヘンのクラブは第1戦をホームで戦う。
組み合わせ一覧：
レフスキ・ソフィア／カイラト・アルマトイ - AEKアテネ
セルティック - LASKリンツ
GNKディナモ／カウノ・ジャルギリス - バイキングFK
スロヴァン・ブラチスラヴァ／ミェルビー - アララト・アルメニア／ツェリエ
ハポエル・ベエルシェバ／レッドスターFC - オーフス／サバフ
NEC／オリンピアコス - ユニオン・サン＝ジロワーズ／ボデ／グリムト
フェネルバフチェ／シュトゥルム・グラーツ - スパルタ・プラハ／オリンピック・リヨン
Pro Shots
翻訳者：
NEC、チャンピオンズリーグ出場へ向けた最後の関門で対戦する可能性のある相手が判明
チャンピオンズリーグのプレーオフの組み合わせ抽選会が月曜午後に行われた。NECは、クラブがオリンピアコスとのホーム＆アウェーを勝ち抜けば、本大会出場を懸けた最終ラウンドでユニオン・サン＝ジロワーズまたはボデ／グリムトと対戦する。ニーメヘンのクラブは第1戦をホームで戦う。