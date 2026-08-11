NEC、チャンピオンズリーグ予選でのオリンピアコス戦勝利で数百万ユーロを獲得へ

NECは火曜日、オリンピアコスを下してチャンピオンズリーグのプレーオフ進出を決め、素晴らしい夜を過ごした。ナイメーヘンのクラブにとって前例のないスポーツ面での成功であり、会計担当者も今夜はぐっすり眠れるだろう。

フットバル・インターナショナルによると、NECはUEFAの補償金制度により429万ユーロを計上できるという。ヘルダーラント州のクラブにとっては非常に大きな財政的追い風だ。

NECはチャンピオンズリーグのプレーオフでFKボデ／グリムトと対戦し、昨季のノルウェーのサプライズチームをこの“ビリオンダラーの舞台”で破れば、巨額の金額を受け取ることになる。

NECがチャンピオンズリーグのリーグフェーズに進出した場合、参加ボーナスとして1862万ユーロを受け取る。さらに入場料収入やボーナス（勝利ごとに210万ユーロ、引き分けで70万ユーロ）などによって、その金額はさらに大きく膨らむ可能性がある。

ナイメーヘンのクラブは、オリンピアコスとの2試合の前からすでにヨーロッパリーグのリーグフェーズ出場を確保していた。同大会の参加ボーナスは431万ユーロとなっている。

したがって、オリンピアコス戦の勝利により、NECは火曜日の夜にオリンピアコスを破って稼いだ429万ユーロに加え、最低でもなお431万ユーロを確保している。

とはいえ、ホッフェルトスタディオンではチャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出という、これまで一度もなかった夢が大きく膨らんでいる。ただ、ボデ／グリムトは厳しい挑戦となりそうだ。