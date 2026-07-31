NEC、セビージャに総仕上げのテストマッチで敗戦　チャンピオンズリーグへ気持ちを切り替える必要がある

NECはセビージャとの練習試合に1-2で敗れた。サミ・ウアイッサのゴールで一時はナイメーヘン勢が先制したものの、最終的にはスペインのチームに競り負けた。ディック・シュロイダー率いるチームは、これで来週火曜日に行われるチャンピオンズリーグ予選3回戦に完全に照準を合わせることができる。

開始からわずか10分、ゴンサロ・クレッタスがあわや不意を突かれかけた。イサーク・ロメロがボールを奪い、自陣からシュートを狙った。この一撃はNECのGKを出し抜くかに見えたが、わずかに枠を外れた。

23分には、ダルコ・ネヤスミッチの強烈なボレーシュートがクロスバーの下面を直撃した。クロアチア人MFは技ありの浮き球から約25メートルの位置でシュートを放ち、枠に嫌われた。その直後にはチャロン・チェリーにも決定機が訪れたが、シュートはアルベルト・フローレスに阻まれた。

その後まもなく、復帰戦となったサミ・ウアイッサが先制点を挙げた。ナイメーヘン勢はコンパクトなセビージャ守備陣を見事な連係で突破。ブライアン・リンセンとウアイッサが狭い局面で難なく呼吸を合わせ、最後はウイングがボールを押し込んだ。

38分、アウェーのセビージャが思いがけない形で同点に追いついた。NEC守備陣のもたつきから、ブライアン・ペレイラが対応しなかったことでニコ・ギジェンがペナルティーエリア内に侵入。放ったシュートをクレッタスがうまく処理できず、こぼれ球をロメロが押し込んだ。

前半終了間際には試合が一気にヒートアップした。チェリーとセビージャDFアルーナ・サンガンテがやり合い、もみ合いに発展。後半はさらに荒れた展開となり、ファウルが次々と生まれたため、主審ヤニック・ファン・デル・ラーンはイエローカードを連発せざるを得なかった。

プレー内容の面では、長い時間大きな見せ場はなかった。1時間を過ぎたところでドゥシャン・タディッチとエムレ・モルが登場すると、セビージャが優勢に。NECはまずアレックス・コスタのチャンスで難を逃れたが、再び最終ラインのもたつきから失点。ドウウェ・フェルノーイが簡単に入れ替わられ、最後はソウがクレッタスの股下を抜いて流し込み、1-2となった。

ナイメーヘン勢は雑然とした一戦を落としたが、ここからはチャンピオンズリーグ予選3回戦に完全に目を向けることになる。NECは火曜日、ピレウスで20時キックオフの予選に臨む。