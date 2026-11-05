NECは木曜日、ヨーロッパリーグで2連勝を飾った。ディック・シュロイデル監督率いるチームは、オモニア・ニコシアに先制を許しながらも3-1で勝利。ブライアン・リンセンの同点ゴールに続き、クレメント・ビショフと再びリンセンが得点し、勝負を決めた。NECは4試合を終えて勝ち点7とし、少なくとも決勝トーナメント・プレーオフに進むための絶好の位置につけた。

NECにとって前半はかなり厳しいものとなった。ナイメヘンのチームはオモニアに手を焼き、何度も危険な攻撃を許した。さらにペール・スフールスが負傷で退き、ウィルム・ウィルムソンが交代出場。ダルコ・ネヤシュミッチが一列下がった。

前半半ばにオモニアが先制したのも、試合展開を考えれば決して意外ではなかった。パナギオティス・アンドレウのパスを受けたロイス・ディオニーが、NEC守備陣に与えられた時間とスペースを生かし、ゴール右隅へシュート。GKゴンサロ・クレッタスはなすすべなく、スコアは0-1となった。

追う展開となったNECは、前半30分を少し過ぎた頃にこの45分間で最大のチャンスを迎える。チャロン・シェリーが走り込むウィルムソンにパスを送り、そのクロスは数人の味方を通り過ぎてアヨデレ・トーマスのもとへ。19歳のウイングが放ったシュートはクロスバーをたたいた。

後半もNECは苦しい立ち上がりとなり、オモニアのカウンターから早々に0-2とされずに済んだのは、抜群のスピードを持つトーマスのおかげだった。そのわずか1分後、反対側のゴールでリンセンが同点弾を決める。ベテランはシェリーのCKにニアポストで反応し、後方へそらすヘディングでゴールを奪った。1-1。

NECは前半よりも明らかに勢いを増し、勝機を見いだした。シュロイデル監督は負傷から復帰したドゥシャン・タディッチらを投入し、これが見事に的中する。セルビア人選手の意表を突くシュートをGKトーマス・カミンスキが弾いたものの、ビショフがこぼれ球を押し込んだ。

自信を深めたNECは攻撃の手を緩めず、2-1とした数分後には3-1に。タディッチの見事なパスを受けて走り込んだリンセンが、ポストの内側に当てながら正確に決めた。終盤にはタディッチが4点目に迫ったが、シュートはクロスバーに阻まれた。